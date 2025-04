Massima praticità e zero sprechi con la presa smart per esterni: prezzo a picco con l'offerta a tempo

Come gestire con facilità e sicurezza i dispositivi che si trovano all'esterno della propria abitazione? Un prodotto molto interessante è la presa smart Wi-Fi impermeabile di meross compatibile con HomeKit (Apple), SmartThings (Samsung), Alexa e Google Assistant. Con questo accessorio è possibile controllare da remoto luci, irrigatori e altri apparecchi elettrici senza alzarsi dal divano, anche tramite comandi vocali. Utile ma anche economico: tra i "pro" c'è anche il prezzo, che con l'offerta a tempo di Amazon è di soli 27,19€, inclusa spedizione.

Con questa presa smart per esterni controlli luci, irrigatore e non solo

Pensata per un utilizzo all'esterno, la presa smart di meross è resistente alle intemperie. Certificata IP44, non teme né acqua né polvere, quindi è l'ideale per l'uso in giardino, cortile, balcone, garage, portico e, perché no, in cucina o bagno.

In totale, la presa è dotata di due uscite indipendenti. Queste possono essere gestite separatamente, quindi l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi in base alle proprie necessità è qualcosa di totalmente libero. Una soluzione comoda, certo, ma anche utile per evitare sprechi di energia. Inoltre, grazie al chipset IoT integrato, la connessione Wi-Fi è più stabile e affidabile, con un raggio di copertura più ampio e un tasso inesistente o quasi.

La gestione della presa passa per l'app gratuita meross. Disponibile su App Store e Play Store, consente agli utenti di controllare l'accessorio da remoto, anche quando si è distanti chilometri. Per avviare l'irrigazione, ad esempio, basta aprire l'app e dare il via con un semplice tap. Oppure, grazie alla compatibilità con Siri, Alexa e Google Assistant, il comando può essere inoltrato anche con la propria voce.

Questa presa è intelligente anche per altre funzionalità integrate. Permette ad esempio di programmare accensioni e spegnimenti automatici, impostando timer per i propri dispositivi. Per chi vuole che le luci esterne si accendano al tramonto e si spengano all'alba, basta impostare il timer e il gioco è fatto. In sintesi: gestione comoda, ottimizzazione dei consumi energetici e zero sprechi. Tutto questo a soli 27,19€, compresa spedizione.