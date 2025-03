Massima autonomia ovunque: powerbank MagSafe da 10.000mAh in promo Amazon, SFRUTTA IL COUPON

Se sei alla ricerca di un powerbank che si adatti perfettamente, grazie alla tecnologia MagSafe ai tuoi dispositivi Apple e che ti garantisca delle ricariche frequenti e veloci sei assolutamente nel posto giusto. Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un coupon sconto del 40% che fa calare il prezzo di questo powerbank Baseus fino a 29,99€. Approfittane ora e sfrutta il coupon!

Powerbank MagSafe: ecco le caratteristiche di questo utile prodotto

Questo powerbank MagSafe offre una velocità di ricarica doppia rispetto agli standard. Grazie alla tecnologia Magnetic Power Profile (MPP), garantisce un allineamento magnetico preciso, evitando perdite di energia e assicurando una ricarica stabile e veloce. Inoltre, è più efficiente dal punto di vista energetico, riducendo la generazione di calore e proteggendo la batteria.

Oltre alla ricarica wireless da 15W, questo powerbank è anche versatile e molto compatibile, offrendo una potenza massima di 22,5W per la porta USB-A e 20W per la porta USB-C. Sperimentate una ricarica senza sforzo per due dispositivi contemporaneamente.

Dotato, inoltre, di magneti ultraresistenti per un fissaggio immediato e sicuro, senza bisogno di premere alcun pulsante. Con dimensioni di soli 10,9 x 6,9 x 1,75 cm, è compatto e portatile per una ricarica stabile e senza sforzo con i dispositivi compatibili. Con una capacità di 10.000mAh può caricare i tuoi dispositivi più volte durante la giornata.

Include misure di protezione contro la sovraccarica, la sovrascarica, la sovratemperatura e altre misure di protezione. Algoritmi digitali integrati monitorano lo stato di carica 1.000.000 di volte al minuto Con le spese di spedizione pari a 0 questo powerbank è davvero molto interessante e il coupon presente lo rende ancor più competitivo.

