MacBook Air 13 con M2: super prezzo su Amazon per la versione da 16 GB

Il MacBook Air da 13 pollici è sempre di più la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un notebook da meno di 1.000 euro in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, e un'autonomia elevata, che permette di coprire ampiamente tutta la giornata senza dover avere il caricabatterie con sé.

Con l'offerta Amazon di oggi è ora possibile acquistare il laptop di Apple con un prezzo scontato di 988 euro andando a scegliere la versione con chip M2 affiancata da 16 GB di memoria unificata.

Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, il MacBook in offerta è acquistabile anche in 5 rate mensili, senza interessi e con possibilità di utilizzare una carta di debito per l'addebito delle rate (senza alcun finanziamento).

La promozione riguarda diverse colorazioni del laptop. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.

MacBook Air 13: è il notebook da prendere oggi

La scheda tecnica del MacBook Air in offerta comprende un display Liquid Retina con diagonale di 13,6 pollici a cui si affianca il chip M2, una garanzia assoluta in termini di prestazioni ed efficienza.

Ci sono poi 16 GB di memoria unificata che rappresentano un ulteriore punto di forza per il notebook, soprattutto rispetto alle versioni con 8 GB di memoria unificata.

La configurazione in offerta del MacBook integra anche 256 GB di SSD oltre al sistema operativo macOS (con possibilità di utilizzare le funzioni di Apple Intelligence). La tastiera è italiana e retroilluminata e include un tasto per il Touch ID. Il notebook pesa appena 1,36 chilogrammi risultando facile da utilizzare in mobilità. Lo sconto è in corso per diverse colorazioni.

