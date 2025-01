L’HDD esterno da 1 TB che non ti aspetti: prezzo shock per poche ore su Amazon

Il prodotto che ti segnaliamo oggi, un hard disk portatile, compatto e autoalimentato di Intenso, è ora disponibile su Amazon al prezzo scontato di 54,90€, con un 23% di sconto sul valore di listino.

Il modello in questione offre una soluzione pratica ed economica per espandere lo spazio di archiviazione dal tuo PC e proteggere quindi i tuoi dati, ideale per lavoro, studio o uso personale. La versione in questione ha 1 TB di spazio e la velocità di trasferimento fino a 6000 MB/s.

L’HDD veloce e capiente che costa pochissimo

Con una capacità di 1000 GB, questo hard disk esterno è perfetto per archiviare grandi quantità di file, inclusi documenti, foto, video e backup di sistema. È una soluzione ideale per chi necessita di spazio extra senza sacrificare la portabilità o la facilità d’uso.

Grazie all’interfaccia USB 3.0, l’HDD di Intenso garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 6000 Mb/s, rendendo il trasferimento di file veloce ed efficiente. La retrocompatibilità con lo standard USB 2.0 lo rende utilizzabile anche con dispositivi più vecchi, aumentando la versatilità. La velocità di rotazione del disco a 5400 RPM assicura prestazioni affidabili per archiviazione e accesso rapido ai dati.

Il design sottile e leggero del disco rigido lo rende facile da trasportare in borsa o nello zaino, consentendoti di portare con te i tuoi dati ovunque. Essendo autoalimentato, non necessita di un alimentatore esterno: basta collegarlo tramite il cavo USB per iniziare a usarlo.

L’HDD è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi e sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux. È plug-and-play, il che significa che non è necessario installare software aggiuntivi per iniziare a utilizzarlo.

Con un prezzo di 54,90€ e uno sconto significativo del 23%, questo hard disk esterno rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo per chi cerca un dispositivo affidabile e veloce. C’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.