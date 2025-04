Leggere, comode e resistenti: le scarpe Adidas Duramo RC sono ideali per ogni corsa, SUPER SCONTO

Adidas è un brand leader nella produzione di abbigliamento sportivo e in quello delle calzature, sia casual che, per l'appunto, sportive. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 20% sulle Duramo RC, scarpe da Running, che vengono vendute al costo finale di 39,96€. Non lasciartele scappare!

Allenati con stile: le scarpe da Running Adidas Duramo RC sono perfette per ogni sfida

Affronta ogni corsa con stile e comfort grazie a queste scarpe da running Adidas, pensate per offrire il giusto supporto a ogni passo. Queste scarpe sono ideali per chi cerca prestazioni affidabili e un design moderno, sia per l’allenamento quotidiano che per le uscite più intense.

La calzata regolare assicura un comfort immediato, ma per ottenere la vestibilità perfetta è consigliato acquistare una taglia più grande, così da garantire maggiore libertà e prevenire fastidi durante la corsa. Dotate di una chiusura con lacci, le scarpe permettono una regolazione sicura e personalizzata, assicurando stabilità in ogni fase del movimento.

La tomaia in mesh traspirante consente una ventilazione ottimale, mantenendo il piede fresco anche durante le sessioni più intense. Questo materiale leggero favorisce inoltre una calzata più flessibile e naturale. La fodera in tessuto aggiunge un ulteriore livello di comfort, avvolgendo il piede con morbidezza e contribuendo a ridurre sfregamenti e irritazioni.

Il cuore della scarpa è l’intersuola in EVA, che assorbe efficacemente gli impatti e restituisce energia a ogni passo. Questa tecnologia è pensata per offrire una corsa reattiva e ammortizzata, proteggendo le articolazioni e migliorando le prestazioni complessive.

