Le cuffie wireless JBL TUNE 720BT hanno un rapporto qualità prezzo imbattibile

Se stai cercando delle cuffie wireless di qualità senza dover spendere un patrimonio, allora non lasciarti sfuggire questa occasione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le mitiche JBL TUNE 720BT a soli 69,99 euro, invece che 79,99 euro. Potrebbe sembrare che non sia un granché lo sconto del 13% ma per queste cuffie wireless non è niente male.

Sono formidabili: garantiscono una connessione multipla, hanno una batteria gigantesca e un microfono incorporato per chiamate perfette. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate a partire da 23,33 euro al mese senza interessi, solo per i clienti Prime.

JBL TUNE 720BT: suono potente e coinvolgente

Analizzando le caratteristiche delle cuffie wireless JBL TUNE 720BT si può subito notare un'attenzione ai minimi dettagli. Possiedono ad esempio la connessione multipoint che ti permette di collegarle a due dispositivi simultaneamente e passare quindi da uno all'altro in un attimo. Inoltre con la tecnologia JBL Pure Bass offrono un suono potentissimo e più coinvolgente.

Sono estremamente comode grazie a dei padiglioni morbidi che si adattano alle orecchie e un archetto imbottito sulla parte alta per poggiarle delicatamente sulla testa. Internamente si trovano dei microfoni sensibili che captano la tua voce e la restituiscono al meglio. Ci sono dei comandi sul padiglione per regolare il volume e rispondere alle chiamate. Inoltre garantiscono la bellezza di 76 ore di autonomia con una ricarica completa.

Una vera forza della natura che oggi potrai avere a molto meno del loro prezzo. Quindi non attendere oltre, vai ora su Amazon e acquista le tue JBL TUNE 720BT a soli 69,99 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.