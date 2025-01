Kit da cucina con padelle, wok e altro ancora: sconto 63% su Amazon

Una batteria da cucina completa e con un prezzo davvero conveniente: la nuova offerta Amazon dedicata al kit ODIN di MasterPRO è oggi in offerta su Amazon, con uno sconto del 63%. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Il kit, composto da 7 pezzi, è venduto direttamente da Amazon e viene ora proposto al nuovo prezzo minimo storico.

Sfruttando la promozione in corso, il kit MasterPRO è ora disponibile al prezzo scontato di 39 euro. Il kit in questione include anche una padella da 28 cm, un wok da 24 cm, una padella da 24 cm e un casseruolino da 16 cm, tutti con rivestimento ceramico antiaderente e con pratici ed eleganti manici in legno d’acacia, oltre a 3 utensili da cucina. Per sfruttare la promozione, destinata a terminare a breve, è possibile premere sul box qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon dedicata all’offerta.

MasterPRO ODIN: un kit da cucina completo a un super prezzo

Il kit MasterPRO ODIN è la soluzione giusta per completare la propria cucina con una spesa davvero contenuta. A disposizione degli utenti, questo kit propone una padella da 28 centimetri e una da 24 centimetri, in modo da poter scegliere la soluzione giusta in base a cosa bisogna cucinare.

Può tornare utilissimo anche il wok da 24 centimetri, perfetto per diverse cotture. La casseruola da 16 centimetri e i tre utensili in legno d’acacia (materiale utilizzato anche per i manici di pentole e padelle del kit) rendono ancora più completo la scelta di ODIN. Per le padelle, il wok e la casseruola, inoltre, c’è un rivestimento ceramico antiaderente, che faciliterà la cottura.

Con la promozione in corso su Amazon, il kit MasterPRO descritto in precedenza è ora disponibile in offerta con un prezzo scontato di 39 euro.