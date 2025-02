iPhone 16 cala di prezzo su Amazon: è un best buy della gamma Apple

iPhone 16 è protagonista di una nuova offerta su Amazon, con un taglio di prezzo per le varianti da 128 GB e 256 GB. Lo smartphone di Apple sta diventando, sempre di più, un punto di riferimento per la gamma della casa di Cupertino e per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone di ottima qualità con una spesa inferiore ai 1.000 euro.

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di 849 euro, scegliendo la versione da 128 GB. Per chi preferisce la variante da 256 GB, invece, il prezzo è di 999 euro. Gli sconti indicati sono validi solo per alcune colorazioni. Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate, inoltre, è possibile pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

iPhone 16: un affare su Amazon

Per chi sceglie iPhone 16 c'è la certezza di poter contare su di uno smartphone di qualità con dimensioni compatte e prestazioni ottime. Tra le specifiche tecniche c'è spazio per un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che per il SoC Apple A18, con processo produttivo a 3 nm.

Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di RAM, garantendo, quindi, ben 2 GB in più rispetto al suo predecessore, iPhone 15. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore e una anteriore mentre è presente anche la certificazione IP68 oltre al supporto alle eSIM. Il sistema operativo è iOS 18 con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

