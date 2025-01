Inverno al caldo risparmiando sulla bolletta con questo termoventilatore: comfort e risparmio

Adesso che stiamo entrando nella fase "clou" dell'inverno avere del supporto che possa permetterci di scaldarci in maniera veloce senza consumare troppo è l'ideale per trovare del sollievo immediato in ogni situazione. In tal senso, è perfetto questo termoventilatore in ceramica a risparmio energetico disponibile oggi su Amazon in offerta a soli 30,23 euro, spese di spedizione incluse.

Termoventilatore in ceramica: intelligente ed economico

Questo termoventilatore è progettato con tecnologia avanzata PTC e una ventola ultra-efficiente che ti aiuteranno insieme a creare un'atmosfera calda e accogliente in pochi minuti. Ideale per ogni situazione, sia che tu stia lavorando alla scrivania o rilassandoti sul divano, sia per riscaldare il bagno prima di una doccia, avrai il massimo del comfort con un semplice tocco.

Il termoventilatore è dotato di 4 modalità di funzionamento, tra “Alta, Bassa, ECO e Vento Naturale" in modo che tu possa personalizzare il riscaldamento in base alle tue esigenze. L'intervallo di temperatura è regolabile tra 15 e 35 gradi centigradi e grazie alla modalità ECO puoi ottimizzare in maniera intelligente il consumo energetico.

Il dispositivo è realizzato con materiali ignifughi certificati CE ed è protetto contro ribaltamento e surriscaldamento: dispone anche di un blocco per bambini e una funzione di spegnimento automatico nel caso venga lasciato acceso per troppe ore, magari per dimenticanza.

Infine, è davvero silenzioso con un livello di rumore inferiore a 40 dB, in modo da non disturbarti mentre lavori o se decidi di utilizzarlo durante la notte, sfruttando anche il timer programmabile da 1 a 8 ore. Comodo, leggero e dotato persino di maniglia nascosta per spostarlo facilmente ovunque, a soli 30,23 euro è un affare da non perdere. Solo su Amazon.