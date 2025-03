Internet veloce in ogni angolo della casa: il ripetitore Wi-Fi di TP-Link costa pochissimo

Navigare senza interruzioni in ogni angolo della casa, anche in quella dove prima sembrava una "mission impossible". Per raggiungere questo obiettivo non bisogna investire cifre esagerate, né tantomeno intervenire per trovare una nuova posizione al router di casa. Con 27,99€, grazie all'offerta a tempo di Amazon, oggi è possibile acquistare il ripetitore Wi-Fi Mercusys di TP-Link con tanto di porta Gigabit Ethernet.

Stop alle zone morte in casa: il ripetitore Wi-Fi di TP-Link porta la connessione in tutte le stanze

Il ME60X offre velocità dual band fino a 1500Mbps, suddivise in 1201Mbps sulla banda da 5 GHz e 300Mbps su quella da 2,4 GHz. Nella pratica, questa è una combinazione che garantisce una navigazione fluida, uno streaming in alta definizione e anche un'esperienza di gaming online senza ritardi. Inoltre, il supporto del Wi-Fi 6 non solo aumenta la velocità, ma migliora anche l'efficienza e la capacità della rete, permettendo a più dispositivi di connettersi simultaneamente senza compromettere le prestazioni.

Del ME60X si fa apprezzare anche la compatibilità con EasyMesh. Si tratta di una funzione che consente di creare una rete mesh unificata utilizzando dispositivi compatibili, garantendo una copertura Wi-Fi uniforme in tutta la casa. Ma non è tutto, perché oltre alla modalità di estensione del segnale, l'accessorio firmato TP-Link può funzionare come un access point: collegandolo a una rete cablata tramite cavo Ethernet, trasforma la connessione cablata in un segnale Wi-Fi dual band, offrendo ulteriore flessibilità nella configurazione.

Altro vantaggio, soprattutto per gli utenti meno esperti, è che l'installazione del ME60X è davvero semplice. Grazie al pulsante WPS, basta premere un tasto sul router e sull'extender per estendere la copertura Wi-Fi in pochi secondi. Inoltre, un indicatore LED multicolore aiuta a trovare la posizione ottimale per il dispositivo, assicurando le migliori prestazioni possibili.

Per quanto riguarda invece la gestione del dispositivo, questa è resa ancora più intuitiva grazie all'app MERCUSYS, disponibile per dispositivi iOS e Android. Utilizzando quest'ultima, gli utenti possono configurare la rete in pochi minuti e gestire il Wi-Fi sia da casa che da remoto, monitorando le prestazioni e apportando eventuali modifiche con estrema facilità. Non aspettare: acquista ora il ripetitore in offerta lampo.