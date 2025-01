Illuminazione automatica e senza fili: doppio faretto LED solare da esterno, approfitta del coupon di 3€ per un risparmio immediato

Oggi ti proponiamo un sistema per illuminare il tuo giardino, il garage, il cortile o il vialetto; ci riferiamo al kit di 2 faretti solari a luce LED con sensore di movimento. Vantano un sistema con 185 LED ultra-luminosi, tre modalità di illuminazione e un design resistente all’acqua con certificazione IP65, questi faretti offrono un’illuminazione potente e affidabile senza alcun consumo di energia elettrica. E ora su Amazon, il set di due pezzi è in offerta a soli 16,99€, con un coupon di 3€ applicabile al checkout.

llumina il tuo giardino con il set di due faretti in offerta su Amazon

Questi faretti sono dotati di 185 LED ad alta efficienza, in grado di generare una luce bianca fredda intensa, perfetta per migliorare la visibilità e la sicurezza degli spazi esterni. Che tu voglia illuminare un ingresso, una terrazza o un vialetto, questi piccoli gioiellini da esterno sono capaci di fornire un’illuminazione ampia e uniforme su tutta l’area.

Grazie al sensore di movimento integrato, i faretti si accendono automaticamente quando rilevano una presenza. Non di meno, potrai anche scegliere tra tre modalità di funzionamento, adattandoli alle tue esigenze:

Modalità luce intensa al passaggio;

Modalità luce soffusa + intensa con movimento;

Modalità luce continua al tramonto.

In più, potrai dimenticare cavi e prese di corrente. Questi faretti funzionano con energia solare e si ricaricano automaticamente durante il giorno grazie al pannello solare integrato, per poi accendersi autonomamente di notte. Un’ottima soluzione ecologica e a costo zero. Infine, sappi che sono realizzati con materiali resistenti alle intemperie, questi fari a LED sono impermeabili e durevoli, capaci di funzionare in qualsiasi condizione climatica, che sia pioggia, neve o sole cocente.

Ora su Amazon a soli 16,99€ per il kit da 2 pezzi, con un coupon di 3€ applicabile al checkout, questo è un vero affare per chi vuole illuminare il proprio giardino con un prodotto (anzi, due) sostenibile e discreto.