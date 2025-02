Illumina e proteggi la tua casa grazie a queste luci solari con sensore di movimento, ora in sconto

Le luci solari con sensore di movimento della Topabol sono perfette per chi cerca un'illuminazione che sia allo stesso tempo pratica, potente ed efficiente dal punto di vista energetico. Dotate di 228 LED, sono composte da due parti: il pannello solare e la lampada, entrambe collegate da un filo lungo ben 5 metri, che le rende indicate sia per uso esterno che interno.

Grazie al sensore PIR & CDS sensibile queste lampade rilevano movimenti sospetti a diversi metri di distanza, rendendole un investimento sicuro per la propria abitazione. E c'è un'altra buona notizia: su Amazon le paghi appena 15,99€ l'una grazie al coupon del 20%. Aggiungile subito al carrello, con la consegna rapida saranno tue in appena 48 ore!

Luci solari con sensore di movimento Topabol: perfette per rendere sicuro e luminoso il tuo giardino

Queste potenti luci solari sono realizzati in plastica ABS impermeabile (certificata IP65), che le rende sicure e resistenti in qualsiasi stagione, anche quando piove. Mentre la batteria da 2200 mAh è in grado di alimentarle per 6-10 ore, praticamente tutta la notte.

E grazie al cavo lungo 5 metri che unisce il pannello alla lampada, quest'ultima si può posizionare anche non direttamente sotto i raggi solari. Garantendo così una illuminazione ideale sia per gli interni di casa che per giardini, garage e terrazzi, anche porticati.

In più, il telecomando in dotazione permette di passare comodamente tra le 3 modalità disponibili: la modalità di sicurezza, che attiva la luce non appena rileva un movimento notturno per poi spegnersi dopo 15 secondi; la modalità intelligente, per mantenere le luci accese in modalità ridotta al 30% tutta notte, più accensione al 100% alla rilevazione di un movimento; e la modalità dal tramonto all'alba, con accensione automatica al 30% tutta la notte.

Ti sembra tutto perfetto, ma temi di non saperla montare? Nessuna paura, anche l'installazione è semplice e veloce e gli accessori di montaggio sono inclusi. Non aspettare: approfitta del coupon del 20% e acquista la tua luce solare con sensore di movimento a soli 15,99€ per avere un giardino luminoso e sicuro a un prezzo imbattibile!