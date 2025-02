Il top di gamma a un prezzo mai visto: iPhone 15 (128 GB), ora al 20% in meno

iPhone 15 da 128 GB nella bellissima colorazione verde è ora disponibile su Amazon a soli 699€, grazie a uno sconto eccezionale del 20%. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo iPhone con Dynamic Island, fotocamera avanzata da 48 MP e il potente chip A16 Bionic, questa è la tua occasione.

iPhone 15 in offerta su Amazon: prestazioni top a un prezzo incredibile

iPhone 15 sfoggia un design premium con scocca in alluminio e vetro opaco che lo rende elegante e resistente. Il grande cambiamento rispetto ai modelli precedenti è la Dynamic Island, che sostituisce il notch e ti permette di gestire notifiche, chiamate e attività in background in modo interattivo.

Lo schermo OLED da 6,1 pollici offre colori incredibilmente vivaci e dettagli nitidi, con una luminosità di picco fino a 2000 nit che lo rende perfetto anche sotto la luce diretta del sole.

Non di meno, è equipaggiato con una fotocamera principale da 48 MP, in grado di catturare foto dettagliate e video in 4K con una qualità straordinaria. La modalità ritratto migliorata ora rileva automaticamente i soggetti e permette di regolare la profondità anche dopo lo scatto.

Grazie al chip A16 Bionic, lo stesso usato su iPhone 14 Pro,il device garantisce prestazioni elevate e un'ottima efficienza energetica. Perfetto per gaming, editing video e multitasking senza rallentamenti.

Apple ha finalmente introdotto la porta USB-C, rendendo la ricarica più veloce e universale. Inoltre, l’iPhone 15 offre una batteria dalla lunga furata, che garantisce un'intera giornata di utilizzo senza problemi.

iPhone 15 è ora disponibile su Amazon a soli 699€ invece di 869€, con uno sconto del 20%. Un’occasione imperdibile per chi vuole passare a un modello più recente con Dynamic Island, fotocamera avanzata e chip A16 Bionic. Affrettati, le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.