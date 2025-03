Il rasoio elettrico Philips Shaver S9000 è imperdibile oggi su Amazon: -50% sul prezzo di listino

Il Philips Shaver S9000 (modello S9974/55) è un rasoio elettrico che si fa notare per la sua ricca dotazione di funzioni - come il sistema Lift & Cut e il sensore di pressione - per una rasatura perfetta senza danneggiare la pelle. Si tratta di un accessorio di fascia alta, quindi meglio completare subito l'acquisto ora che è scontato del 50% (sul prezzo di listino): il bundle in offerta a 199,99€ include anche una custodia da viaggio e il supporto di ricarica.

Rasatura perfetta e zero irritazioni con il Philips Shaver S9000

Come appena sottolineato, il Philips Shaver S9000 punta a garantire un'esperienza di rasatura estremamente confortevole e personalizzata. La tecnologia SkinIQ utilizza sensori intelligenti che analizzano la pressione applicata sulla pelle e regolano automaticamente la potenza del rasoio per evitare irritazioni o tagli. Il sistema Lift & Cut invece solleva i peli e li taglia a 0,00mm dalla pelle senza lesionarla. Questo risultato è possibile anche grazie al rivestimento NanoTech composto da ben 250.000 microsfere per cm² che, a detta dell'azienda, migliorano la scorrevolezza sulla pelle e riducono al minimo le irritazioni.

Il rasoio Philips, dotato di testine flessibili 360-D che seguono il contorno del viso e di 72 lame Dual SteelPrecision, fa della versatilità uno dei suoi punti di forza. È di tipo "wet & dry", quindi può essere utilizzato sia sulla pelle asciutta che con schiuma o gel da barba, offrendo la massima libertà di scelta. Ovviamente è completamente impermeabile, quindi è adatto anche all'uso sotto la doccia per una maggiore praticità e comfort.

L'autonomia della batteria si assesta su ottimi livelli per la categoria: circa 60 minuti. All'interno del bundle è incluso un comodo supporto di ricarica, così come una custodia per la pulizia automatizzata, che aiuta a mantenere le lame sempre igienizzate e in perfette condizioni. Tale sistema rientra senza dubbio nell'elenco dei "pro", perché non solo prolunga la vita del dispositivo, ma garantisce anche prestazioni costanti nel tempo.

Infine, si fanno apprezzare anche il design ergonomico e l'impugnatura antiscivolo, che rendono il Philips Shaver S9000 comodo da usare in qualsiasi situazione. La presenza di un rifinitore a scomparsa poi permette di curare i dettagli con precisione, rifinendo basette, baffi e contorni con facilità.

Tutto questo a soli 199,99€, ma solo perché è attiva una più che allettante offerta flash di Amazon.