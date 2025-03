Il frullatore a immersione Braun più versatile: in offerta con il 23% di sconto, solo per poco

Il frullatore a immersione è un alleato irrinunciabile in cucina, e il Braun MultiQuick 5 Vario MQ5235WH rappresenta una delle opzioni più complete e affidabili della sua categoria. Con le offerte di primavera su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo scontato di 49,90€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale. Un’occasione ideale per chi desidera dotarsi di uno strumento potente, versatile e progettato per durare a lungo.

Braun MultiQuick 5 Vario MQ5235WH in offerta: il minipimer versatile e potente a 49,90€

Questo minipimer firmato Braun offre 21 livelli di velocità, selezionabili con una semplice rotella ergonomica. Una scelta che consente di adattare con precisione la potenza alle esigenze specifiche di ogni preparazione. Il motore da 1000 watt garantisce una forza costante anche nelle lavorazioni più impegnative, dal frullare zuppe e vellutate al tritare frutta secca e formaggi stagionati.

Il kit in dotazione è particolarmente ricco. Oltre al corpo principale con asta in acciaio inox, il MultiQuick 5 Vario include un tritatutto da 500 ml, ideale per cipolla, erbe aromatiche o carne, una frusta a filo per montare panna, uova o mescolare impasti leggeri e un bicchiere graduato da 600 ml perfetto per frullati, salse e frappè. Ogni accessorio è pensato per semplificarti la vita in cucina e ridurre il tempo delle preparazioni.

Un altro punto di forza di questo modello è il sistema brevettato SPLASHControl, che riduce al minimo gli schizzi durante l’uso. La tecnologia EasyClick consente inoltre di montare e smontare gli accessori in un istante, rendendo l’utilizzo ancora più comodo e intuitivo. I materiali robusti e facili da pulire garantiscono una lunga durata, tanto che Braun assicura ben 5 anni di assistenza sul prodotto.

In definitiva, se stai cercando un frullatore ad immersione capace di svolgere molteplici funzioni, affidabile, potente e pensato per un uso quotidiano, questa offerta è da considerare attentamente.

Con un prezzo di 49,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, il Braun MQ5235WH si rivela uno strumento indispensabile per chi ama cucinare e vuole farlo con efficienza e precisione.