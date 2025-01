Il cinema ovunque tu voglia: con questo mini proiettore portatile hai il 4K sempre con te, COUPON SCONTO

Siete alla ricerca di un mini proiettore portatile che garantisca massima qualità e poco ingombro in casa? Siete nel posto giusto. Oggi, su Amazon, è disponibile un coupon sconto dal valore di 10€ proprio sul mini proiettore 4K dotato di WiFi6, che viene venduto al prezzo finale di 49,99€.

Mini proiettore 4K: tante caratteristiche e tante funzioni

Questo proiettore intelligente dispone di un design ruotabile a 180°, che consente di puntare il proiettore inclinato in varie direzioni, compreso il soffitto. Immaginati in camera, pronto a guardarti un buon film sdraiato sul letto. Il device offre, inoltre, un'immagine chiara su schermi da 40 a 200 pollici.

Questo mini proiettore portatile è dotato di connessione ultraveloce 5G e di WiFi6 che ti offre un'esperienza video online molto più fluida e senza ritardi. Ciò significa che la proiezione sarà più veloce e affidabile. Il proiettore supporta anche Airplay e Miracast: sarà molto facile collegarlo con i dispositivi iOS e Android, in modo da poter specchiare lo schermo in modalità wireless.

Questo mini proiettore integra altoparlanti stereo con un sistema HiFi in grado di fornire un suono ultra chiaro e potente. Questo proiettore presenta BT 5.0, che può supportare la connessione stabile a vari altoparlanti, è possibile collegare altoparlanti ideali o altre apparecchiature audio. Perfetto anche per film all'aperto e per una proiezione esterna.

Ha una qualità dell'immagine impressionante, una buona luminosità 200 ANSI 8000Lumen e un rapporto di contrasto 10000:1. Questo proiettore offre la correzione automatica del keystone e la messa a fuoco manuale, che può aiutare a configurare facilmente l'immagine trapezoidale con proporzioni e angoli corretti.

