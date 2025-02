Gusta fritture dorate e leggere con la friggitrice Moulinex Uno da 1,8L, la pulisci anche velocemente, MAXI OFFERTA

Moulinex è un'azienda molto attiva nella produzione di dispositivi per la casa ed elettrodomestici per la cucina e oggi, su Amazon, viene messo in offerta un prodotto ormai indispensabile nelle cucine di oggi e all'avanguardia: sulla sua friggitrice ad aria viene applicato uno sconto del 32% per un costo totale e finale d'acquisto di 48,89€. Approfittane adesso!

Friggitrice ad aria Moulinex: sconto maxi del 32%, offertissima Amazon!

Questa friggitrice ad aria risulta essere abbastanza capiente con una capacità di 1,8L e adatta per tutta la famiglia con la possibilità di preparare delle pietanze per 4 persone. Nonostante questa capacità le misure risultano essere compatte con un manico pieghevole. Il peso totale dell'intera friggitrice è di 1Kg con una potenza di 1470 watt. Realizzato in plastica e con una colorazione bianca, adatto, in termini di design, a qualsiasi cucina.

Molto facile anche il monitoraggio della cottura e della preparazione degli alimenti grazie alla presenza di un coperchio trasparente per controllare gli alimenti. Presente, tra le altre cose, un termostato regolabile: la temperatura va da 150°C a 190°C il che offre un'enorme versatilità.

Grazie a questa friggitrice ad aria potrai cucinare senza usare olio in grande quantità. Dispone anche di apertura automatica del coperchio per una maggiore convenienza.

Si tratta, quindi, di un elettrodomestico indispensabile nelle cucine moderne e all'avanguardia con cui sarà possibile preparare ottime pietanze ma molto leggere ottenendo comunque il famoso e ricercatissimo effetto "crunch". Lo sconto applicato è molto interessante e, senza spese di spedizione, quest'offerta risulta essere ancor più allettante.

