Goditi la tua musica preferita con i Google Pixel Buds Pro: comfort, qualità sonora e connettività Bluetooth avanzata

Google Pixel è una linea che non si limita solo agli smartphone e oggi, su Amazon, è presente e disponibile un'offerta davvero super allettante: le cuffie bluetooth, targate proprio Google Pixel, ovvero le Buds Pro, vengono messe in offerta con un sconto extra large del 53% e vengono vendute al prezzo finale di 95,69€.

Tutte le caratteristiche delle Google Pixel Buds Pro

Partiamo dal design, questi auricolari bluetooth del colosso di Mountain View si presenta con una custodia bianca e con le cuffie stesse in un particolare colore corallo. Si tratta di auricolari da 11 mm su cui è presente l'equalizzatore del volume con cui si riesce a regolare il valore di quest'ultimo.

Sono inoltre, cuffie che presentano la cancellazione del rumore attiva che consente di isolarsi dal mondo esterno per concentrarsi su ciò che si sta ascoltando: che siano brani musicali, podcast o telefonate non fa differenza.

Nonostante questo "isolamento" audio, il design di queste cuffie limitano la sensazione di "orecchio tappato" e risultano essere stabili e molto confortevoli. Queste cuffie, inoltre, supportano anche l'assistenza vocale di Google: basterà chiedere delle informazioni e si riceveranno tutte le risposte necessarie.

Inoltre, questi auricolari, riescono a passare velocemente da un dispositivo all'altro in modo tale da, ad esempio, ascoltare musica tramite il collegamento sul proprio tablet/laptop e rispondere ad una telefonata tramite la connessione con il proprio smartphone. Ottime cuffie anche per l'attività sportiva e per le lunghe passeggiate.

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile un'offerta davvero molto interessante: le cuffie bluetooth, targate Google Pixel Buds Pro, vengono messe in offerta con un sconto extra large del 53% e vengono vendute al prezzo finale di 95,69€. Approfittane subito e non perdere questa chance!