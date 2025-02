Giardino perfetto senza fatica con il tagliasiepi di Greenworks che funziona anche da motosega: potenza e precisione in un solo attrezzo

Il tagliasiepi di Greenworks che ti proponiamo è uno strumento multifunzione ideale per chi desidera manutenzione efficiente e senza fatica del proprio giardino. Grazie alla combinazione di un tagliasiepi telescopico e di una motosega integrata, permette di potare rami alti e modellare le siepi senza bisogno di scale o attrezzi aggiuntivi.

Viene alimentato da una batteria 40V da 2Ah, questo kit garantisce potenza e autonomia elevate per affrontare anche lavori di potatura più impegnativi. Pensa che si trova su Amazon a 259,99€ in offerta a tempo limitato; è una scelta conveniente per chi vuole uno strumento versatile e pratico per la cura del verde.

Tagliasiepi telescopico con motosega integrata di Greenworks: il kit perfetto per la cura del giardino

Questo dispositivo 2 in 1 offre due attrezzi essenziali in un unico kit, rendendo più semplice e veloce la manutenzione del giardino:

c’è un tagliasiepi telescopico : permette di modellare le siepi e raggiungere punti elevati senza sforzo, grazie al braccio allungabile.

: permette di modellare le siepi e raggiungere punti elevati senza sforzo, grazie al braccio allungabile. troviamo la motosega senza fili: progettata per potare rami e arbusti in modo rapido ed efficace, senza il fastidio di cavi ingombranti.

La possibilità di cambiare utensile con facilità lo rende perfetto per chi desidera un’unica soluzione per la cura delle piante e degli alberi. Il Greenworks 2 in 1 è alimentato da una batteria al litio da 40V, che permette di beneficiare di un’ottima autonomia, per completare più lavori senza continue ricariche, è altresì potentissimo e ha tempi di ricarica veramente rapidi. Il caricabatterie è incluso nella confezione.

Inoltre, il sistema senza fili offre massima libertà di movimento, evitando i limiti e i rischi di un cavo di alimentazione. Il merito è dell’asta telescopica regolabile, che consente di raggiungere fino a 2,4 metri di altezza per potare e tagliare senza difficoltà.

Per concludere, possiamo affermare che il prodotto di Greenwork è un eccezionale strumento 2-in-1 perfetto per gli appassionati del fai-da-te e per i giardinieri; corri a prenderlo su Amazon se sei interessato all’acquisto. Oggi è in offerta lampo per poche ore a soli 259,99€ e non pagherai neanche le spese di spedizione.