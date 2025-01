Galaxy Tab S9 FE+: Design elegante e autonomia per produttività e intrattenimento sconto immediato di 100€

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è il tablet ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante, capace di gestire sia attività lavorative che momenti di svago. Dotato di un ampio display da 12,4 pollici, processore Exynos 1380, certificazione IP68 e batteria a lunga durata, offre tutto ciò di cui hai bisogno in un design elegante e resistente. Lo trovi su Amazon a soli 499,00 euro, con spese di spedizione incluse, è un’offerta a tempo limitato da non lasciarsi sfuggire.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: il Must Have per lo svago e lo studio

Il grande pannello TFT LCD PLS da 12,4 pollici garantisce colori vividi e dettagli nitidi, perfetti per godersi film, giochi e videochiamate. La superficie ampia lo rende anche ideale per il multitasking, con la possibilità di lavorare su più finestre contemporaneamente grazie al sistema operativo Android 13.

Grazie al potente processore Exynos 1380 e agli 8 GB di RAM, il Tab S9 FE+ va benissimo per qualsiasi attiva, sia che tu stia navigando sul web, modificando documenti o giocando a titoli a tripla A. La memoria interna da 128 GB, espandibile tramite scheda microSD, ti consente di archiviare tutto ciò che ti serve, dai file lavorativi ai contenuti multimediali.

La batteria da 10.090 mAh garantisce un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il tablet per l’intera giornata senza preoccuparti di doverlo ricaricare. Il caricatore incluso supporta la ricarica rapida, riducendo al minimo i tempi di attesa.

Non di meno, è progettato per resistere alle sfide quotidiane, con una certificazione IP68 che lo rende resistente a polvere e acqua. È il compagno perfetto per chi ama portare il proprio dispositivo ovunque, senza compromessi.

Disponibile in diverse colorazioni, il modello che ti proponiamo è quello in Light Pink. Non manca poi il supporto alla S Pen, così diventa uno strumento ideale per prendere appunti, disegnare o modificare documenti in modo intuitivo. Compralo subito a soli 499,00€ con lo sconto immediato di 100€ sul prezzo di listino.