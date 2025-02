Fitness, autonomia e connettività in un unico smartwatch: Amazfit Active, ora con il 13% di sconto

Se stai cercando uno smartwatch elegante e funzionale, con monitoraggio avanzato della salute e del fitness, Amazfit Active è la scelta perfetta. Dotato di GPS integrato, AI Fitness Coach e display AMOLED, questo dispositivo è pensato per chi desidera un compagno di allenamento intelligente e un assistente per la gestione della vita quotidiana. Oggi puoi trovarlo su Amazon a soli 95,90€, grazie allo sconto del 13%, ma l’offerta è a tempo limitato.

Amazfit Active: lo smartwatch con GPS e AI Fitness Coach in offerta su Amazon

Amazfit Active si distingue per il suo design sottile e moderno, con una cassa da 42 mm che si adatta perfettamente sia al polso femminile che maschile. Il suo display AMOLED ad alta risoluzione offre colori brillanti e dettagli nitidi, garantendo una visibilità perfetta in ogni condizione di luce. La versione in colorazione “pink” è ideale per chi cerca uno smartwatch che unisce tecnologia e stile, perfetto da indossare sia durante gli allenamenti che nella vita quotidiana.

Uno degli aspetti più innovativi dell’Amazfit Active è l’integrazione di Zepp Coach AI, un personal trainer intelligente che analizza i tuoi allenamenti e suggerisce piani personalizzati per migliorare le tue prestazioni.

Con il Readiness AI, il dispositivo valuta il tuo stato di recupero ogni mattina, basandosi su parametri come il sonno e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), aiutandoti a capire se sei pronto per un allenamento intenso o se è meglio optare per una giornata di recupero.

Amazfit Active supporta oltre 120 modalità sportive, dal running al ciclismo, dallo yoga al nuoto, e molto altro. Grazie al GPS integrato e al supporto per più sistemi satellitari, potrai monitorare i tuoi percorsi con estrema precisione, senza dover portare con te lo smartphone.

Oltre al fitness, Amazfit Active si prende cura della tua salute a 360°, con funzioni avanzate come:

monitoraggio continuo della frequenza cardiaca;

misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2);

rilevamento dello stress e della qualità del sonno;

rilevamento del ciclo mestruale per le donne.

Grazie al microfono e allo speaker integrati, Amazfit Active permette di effettuare e ricevere chiamate tramite il Bluetooth direttamente dal polso. Inoltre, l’assistente vocale Alexa è sempre pronto a rispondere ai tuoi comandi, fornendo informazioni sul meteo, impostando promemoria e controllando i dispositivi smart home compatibili.

Uno dei punti di forza del wearable di Amazfit è la batteria che assicura fino a 14 giorni di autonomia con un uso standard. Non dovrai preoccuparti di ricaricarlo continuamente, rendendolo un compagno affidabile per ogni giornata.

Amazfit Active è in offerta su Amazon a soli 95,90€, grazie allo sconto del 13%. È un’occasione perfetta per acquistare uno smartwatch avanzato, elegante e funzionale, risparmiando sul prezzo di listino.