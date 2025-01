Espandi la tua produttività: HUB USB 5 porte e controllo LED individuale a meno di 10 euro

Un Hub USB è un accessorio utilissimo, soprattutto sui portatili con poche porte disponibili. Non tutti gli Hub, però, sono uguali e alcuni si rivelano molto più comodi di altri. È il caso di Aceele Hub USB 3.0 5 in 1. Quest'accessorio si connette a una porta USB-A consentendo all'utente di utilizzare 4 porte USB-A oltre a una porta USB-C, con possibilità di alimentazione (utile, ad esempio, per la ricarica dello smartphone).

Con l'offerta flash in corso su Amazon, in questo momento, è possibile acquistare l'Hub USB con un prezzo scontato di 9,92 euro che rappresenta anche un nuovo minimo storico per quest'accessorio. Per accedere subito all'offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

Aceele Hub USB 3.0: un accessorio utilissimo

Con Aceele Hub USB 3.0 è possibile assicurarsi un accessorio davvero utile, da abbinare a qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB-A (quindi con formato standard). Con questo Hub è possibile ottenere 4 porte USB-A oltre a una porta USB-C da utilizzare anche per la ricarica.

A rendere ancora più interessante questo Hub è la possibilità di sfruttare un interruttore indipendente per ogni porta con cui è possibile accendere e spegnere la porta stessa. In questo modo è possibile scollegare il dispositivo abbinato all'Hub senza doverlo rimuovere fisicamente dalla porta.

Ad indicare lo stato di ogni porta ci sono dei LED. L'Hub può sfruttare una banda di 5 Gbps e, naturalmente, è retro-compatibile con gli standard USB meno recenti (1.0 e 2.0). L'accessorio è disponibile con un elegante colorazione nera.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Aceele Hub USB 3.0 con un prezzo scontato di appena 9,92 euro che rappresenta anche il nuovo prezzo minimo storico per questo comodo accessorio, utilizzabile su PC Windows, su Mac e anche su altri dispositivi come la PS5. Con oltre 17 mila recensioni e 4,5 stelle su 5 su Amazon, questo Hub ha già convinto tantissimi utenti.