Eleganti e versatili: casse Edifier R19BT con connettività Bluetooth, in promozione su Amazon con un coupon del 15%

Le Edifier R19BT sono casse compatte ed eleganti che offrono un suono stereo potente e bassi profondi; servono per migliorare l’audio del tuo PC, della tua TV o del tuo telefono/tablet. Di fatto, sono dotate del modem Bluetooth 5.3, hanno anche l’ingresso Aux 3.5mm, e la scheda audio integrata. Non di meno vantano anche un design accattivante che si sposa perfettamente con qualsiasi desk setup. Si possono comprare su Amazon a soli 46,74 euro, grazie al coupon del 15%; rappresentano un acquisto indispensabile per chi cerca un prodotto audio di qualità ad un prezzo irrisorio.

Audio stereo potente con bassi profondi con le casse di Edifier

Le R19BT consentono di godere di un suono stereo ricco e dettagliato, con bassi profondi che rendono l’ascolto coinvolgente e avvolgente. Sono perfette infatti per ascoltare musica, guardare un film o una serie TV, per i videogames, per qualsiasi cosa. Migliorano l’esperienza sonora rispetto agli altoparlanti integrati di un laptop, di un PC fisso e non solo.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.3, puoi collegare facilmente smartphone, tablet o laptop senza cavi. Inoltre, ci sono altre opzioni per connettere gadget esterni: troviamo infatti la porta Aux 3.5mm e la classica USB-A. In questo modo avrai la massima compatibilità con un’ampia gamma di terminali, rendendole estremamente versatili.

Il design in legno non solo migliora la qualità del suono, ma conferisce alle casse un look raffinato che permette loro di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla scrivania di casa al salotto.

Il controllo del volume è facilmente accessibile, mentre l’uscita per cuffie integrata consente di passare rapidamente a un ascolto più privato senza scollegare gli altri device.

Sono disponibili su Amazon a soli 46,74 euro, grazie al coupon del 15% applicabile al checkout; le Edifier R19BT sono le migliori casse desktop che tu possa comprare oggi su Amazon. Non lasciartele sfuggire e corri a prenderle. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo dell’articolo.