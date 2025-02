Economico e con buone performance: ecco il tablet Android per film, serie TV e videogiochi

Il mercato dei tablet è sconfinato o quasi. Per alcuni utenti è un bene, per altri invece no, perché troppe proposte possono rendere più difficile la scelta. Quale dispositivo dovrebbe acquistare chi punta a svolgere attività quotidiane di base e che ha un budget limitato? Il Teclast M50 potrebbe essere una buona soluzione, forte di un display Full HD da 10 pollici per godersi film e serie TV, ma anche navigare e giocare senza distrazioni.

Ma non passano inosservate altre caratteristiche, come il profilo sottile (8.4mm) e la doppia fotocamera posteriore. In termini di budget, invece, la cifra da investire è davvero contenuta: solo 114,99 euro, spedizione compresa, con il doppio sconto Amazon (6% già applicato e coupon di 35 euro).

Un tablet completo per lavoro, studio e intrattenimento

Questo tablet, pur essendo un entry-level, ha un design elegante e curato. La scocca in alluminio dona una sensazione premium e conferisce solidità al dispositivo, pur mantenendolo leggero (460g) e maneggevole. Il display da 10.1 pollici è uno dei punti di forza principali: grazie alla risoluzione Full HD e alla frequenza di aggiornamento a 90Hz, la qualità visiva è nitida e fluida, ideale per la navigazione web, la visione di contenuti multimediali (anche sulle principali piattaforme di streaming, come Netflix e Prime Video) e il gaming occasionale.

Dal punto di vista delle prestazioni, questo device con Android 14 è alimentato da un processore octa-core da 2.0GHz, che insieme ai 14GB di RAM assicura un’esperienza fluida e reattiva anche con applicazioni più esigenti. La memoria interna da 128GB offre abbastanza spazio per archiviare foto, video e app, e per i più esigenti c'è l'opzione di espansione fino a 4TB tramite microSD.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, il tablet è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel, utile per scattare foto e registrare video con una qualità più che discreta per un tablet (anche grazie alle ottimizzazioni automatiche messe a punto dall'AI). La fotocamera anteriore invece è da 5 megapixel ed è molto utile soprattutto per gli studenti che seguono lezioni a distanza. Gli altoparlanti stereo sprigionano un suono sufficiente, ma per una maggiore qualità è consigliabile utilizzare cuffie Bluetooth o cablate. Per queste c'è la porta jack da 3,5mm.

Un altro aspetto che rende questo tablet particolarmente versatile è il supporto alla connettività 4G LTE con doppia SIM. Questa caratteristica lo rende perfetto per chi viaggia spesso o vuole utilizzare il tablet come un dispositivo secondario per le chiamate e non solo. E a proposito di connettività, il Teclast M50 prevede anche Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Tutto questo a poco più di 110 euro, un prezzo davvero contenuto per un dispositivo che ha molto da offrire sia ai casual user che a studenti e professionisti. Acquistalo ora su Amazon a prezzo scontato!