Echo Show 5: l'unica Alexa con lo schermo, oggi in sconto pazzo su Amazon

Perché accontentarti di sentire, quando puoi anche vedere? Con Echo Show 5, l'ultimo modello smart, puoi avere Alexa sempre pronta ad aiutarti anche attraverso lo schermo touch a soli 69,99€.

Con l'offerta a tempo (e quindi molto limitata) di Amazon, puoi godere per oggi del 36% di sconto e pagarla oltre 40€ in meno del prezzo di listino. Un'occasione più unica che rara, che ti permette di avere l'ultimo modello Echo Show 5 con il suo design raffinato in antracite per trasformare la tua casa in un ambiente molto più connesso e funzionale.

Non solo intrattenimento, ma anche controllo domotico a portata di...voce

Echo Show 5 ha un particolare unico: la presenza del display da 5,5 pollici touch screen. Questo display ti offre un'esperienza visiva e interattiva che va oltre il classico assistente vocale, e proprio attraverso lo schermo puoi vedere le risposte di Alexa ma anche guardare video, seguire delle ricette, controllare la casa intelligente e molto altro.

Infatti, con Alexa puoi gestire i dispositivi smart della tua casa in modo davvero semplice ed efficace. Basta un comando vocale per controllare le telecamere di sicurezza, oppure per accendere le luci, regolare il termostato o cambiare l'intensità e il colore delle lampadine.

Tutto questo senza citare la parte di intrattenimento, un vero plus di questo prodotto: con Echo Show 5 puoi guardare contenuti Prime Video e Netflix, ascoltare musica con Amazon Music, Spotify e Apple Music, e persino seguire le notizie e controllare il meteo in tempo reale.

E se tutto ciò ti stupisce, ti basti pensare che con Echo Show 5 puoi anche chiamare e videochiamare i tuoi amici e parenti in un attimo. Tutto questo garantendo la massima privacy, grazie alla presenza dell'otturatore fisico della fotocamera.

Inizia oggi il tuo intrattenimento senza limiti con Echo Show 5: approfitta dell'offerta a tempo per usufruire del 36% di sconto e averla a soli 69,99€.