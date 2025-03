Diari, appunti e ricordi stampati in un attimo direttamente dallo smartphone: la mini stampante fotografica è MAXI SCONTATA (-76%)

Se sei alla ricerca di un dispositivo che ti permetta di stampare le tue fotografie e di offrire un supporto fisico ai tuoi ricordi sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XXL sulla mini stampante fotografica del 76% per un prezzo totale e finale di 21,99€. Se non conosci questo prodotto è il momento di farlo, non tornerai più indietro. Approfitta di questa super promo!

Stampa in tempo 0 tutti i tuoi ricordi: sconto del 76%, promo folle su Amazon

Questa mini stampante fotografica (M02S) è dotata di un'alta risoluzione di 300 dpi per stampe più nitide. Grazie al supporto di tre diverse larghezze di 15 mm, 25 mm e 53 mm, la M02S può essere utilizzata non solo per la stampa di etichette, ma anche per la creazione di una varietà di adesivi. 100% compatibile con telefoni cellulari e tablet con iOS e Android.

Questa stampante è praticamente tascabile e non richiede inchiostro e supporta solo la stampa in bianco e nero. Grazie alle sue dimensioni compatte può essere portata con sé ovunque per dare un supporto fisico a tutti i tuoi ricordi durante i viaggi e non solo.

L'app “Phomemo” fornisce ricchi font, modelli e schemi per adesivi fai-da-te gratuiti. È inoltre possibile stampare istantaneamente le immagini dal cellulare tramite l'app. Risulta essere una delle scelte migliori per lo studio, l'agenda di lavoro, la personalizzazione degli adesivi, la lista delle cose da fare e i regali, oltre che, chiaramente, per stampare le proprie fotografie ricordo.

La confezione include: la mini stampante M02S, un rotolo da 1,5 m di carta bianca da 50 mm (all'interno della stampante), manuale d'uso, cavo di ricarica USB.

