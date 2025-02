Denti più puliti e gengive più sane: idropulsore dentale FlossJet, rimuove placca e residui con precisione

L’idropulsore dentale portatile di FlossJet è un dispositivo perfetto per chi vuole una pulizia dentale professionale direttamente a casa. Grazie alle quattro modalità di irrigazione, al serbatoio da 300ML e alla tecnologia a getto d’acqua pulsante, aiuta a rimuovere la placca, il tartaro e i residui di cibo in modo efficace, serve per migliorare la salute orale e per prevenire problemi gengivali. Oggi su Amazon è disponibile al prezzo sensazionale di soli 19,99€, con un coupon di 2€ attivabile al checkout. Corri a prenderlo, è un best buy a questa cifra.

Idropulsore dentale di FlossJet: pulizia profonda e gengive più sane in offerta su Amazon

L’idropulsore FlossJet utilizza un potente getto d’acqua pulsante che rimuove i residui tra i denti e sotto le gengive, arrivando dove lo spazzolino non può. Ideale per chi ha apparecchi ortodontici, ponti, impianti o problemi gengivali. Pensa che ci sono quattro modalità di utilizzo per ogni esigenza:

Soft: ideale per chi ha gengive sensibili;

Normal: perfetta per la pulizia quotidiana;

Pulse: massaggia le gengive e stimola la circolazione;

: massaggia le gengive e stimola la circolazione; Power: per una pulizia più profonda e intensa.

Il grande serbatoio da 300 ML permette di completare una pulizia completa senza bisogno di ricaricare l’acqua continuamente. Il design è facile da riempire e da pulire, garantendo igiene e praticità. La batteria a lunga durata permette di beneficiare di settimane di utilizzo con una singola ricarica. Inoltre, la certificazione IPX7 lo rende completamente impermeabile, perfetto per l’uso sotto la doccia e facile da pulire. È piccolo e facile da trasportare, è perfetto per chi viaggia e vuole mantenere la propria igiene orale sempre impeccabile.

