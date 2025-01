Dashcam con risoluzione 2.5K per la tua auto: la paghi solo 54,90€ su Amazon

La dashcam con risoluzione 2.5K Miden S7, dotata di doppia telecamera, visione notturna avanzata e numerose funzionalità utili alla sicurezza in auto, è in offerta su Amazon al prezzo di 54,90€, con un generoso 33% di sconto.

Questo gadget è un’ottima scelta per chi cerca una soluzione affidabile e tecnologica per registrare ogni viaggio e monitorare il proprio veicolo anche a distanza. Indispensabile, comoda e sicura: inoltre la paghi pochissimo.

Dashcam di Miden: l’offerta del giorno su Amazon

La dashcam Miden S7 offre una risoluzione fino a 1600P per la telecamera anteriore e 1080P per quella posteriore, garantendo riprese nitide e dettagliate.

Grazie al grandangolo di 336° complessivo (170° anteriore e 166° posteriore), copre ampiamente la visuale, catturando ogni dettaglio della strada, incluse le aree laterali.

Con la funzione WDR (Wide Dynamic Range) e la tecnologia di visione notturna, questa dashcam assicura riprese chiare e ben definite anche in condizioni di scarsa illuminazione, come strade buie o durante condizioni meteorologiche difficili.

Ideale per garantire la massima sicurezza durante la guida notturna.

La funzione di “monitor di parcheggio" protegge il veicolo anche quando è fermo, registrando automaticamente se viene rilevato un urto o un movimento sospetto.

Il G-Sensor integrato rileva eventuali impatti e salva automaticamente le registrazioni come prove in caso di incidenti, impedendone la sovrascrittura. La dashcam supporta la registrazione in loop, che sovrascrive automaticamente i file più vecchi quando lo spazio è esaurito, garantendo una registrazione continua senza interruzioni.

Una scheda SD da 64GB è inclusa nella confezione, rendendo il dispositivo pronto all’uso immediato. Infine, il display IPS da 3,2 pollici offre una visualizzazione chiara e intuitiva delle riprese e delle impostazioni.

La navigazione nel menu è semplice e la configurazione è immediata. Si può montarla sul parabrezza senza ostacolare la visuale del conducente. Il kit di montaggio incluso e l’alimentazione tramite presa accendisigari garantiscono una configurazione rapida e semplice.

Con un costo scontato di 54,90€, la dashcam Miden S7 offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. C’è la consegna celere e la spedizione gratuita; in più si può beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.