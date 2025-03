Cybex Solution G i-Fix Plus: la sicurezza dei tuoi figli non è mai stata così avanzata!

Quando si tratta di viaggiare in auto con i nostri bambini, la sicurezza è sempre la priorità numero uno. Il Cybex Solution G i-Fix Plus, oggi a soli 169,95€, con il suo design innovativo e le caratteristiche all'avanguardia, è la scelta perfetta per i genitori che vogliono garantire ai propri figli un viaggio sicuro, confortevole e senza preoccupazioni.

Protezione completa per ogni viaggio: comodo e funzionale al massimo

Il Cybex Solution G i-Fix Plus non è solo un seggiolino auto, è una garanzia di sicurezza. Grazie al Sistema di Protezione Laterale (L.S.P.), ogni impatto laterale viene assorbito, riducendo il rischio di danni. Questo sistema lavora in combinazione con il pannello di protezione integrato, che si attiva per ridurre ulteriormente l’energia in caso di incidente, mantenendo il tuo bambino al sicuro anche nelle situazioni più critiche.

Inoltre, il seggiolino è progettato con un sistema di installazione Isofix, che garantisce un’ancora stabile e sicura all’auto, evitando qualsiasi rischio di posizionamento errato. L’installazione è semplice e veloce, rendendo l’utilizzo del seggiolino ancora più conveniente. Il comfort del bambino è fondamentale durante ogni viaggio.

Il Cybex Solution G i-Fix Plus offre una regolazione automatica del poggiatesta in 12 posizioni, che si adatta facilmente alla crescita del bambino, assicurando sempre il massimo comfort e una postura corretta. La funzione reclinabile permette al bambino di riposare in totale comfort durante i lunghi viaggi senza che la testa ceda in avanti. Con la protezione da impatti laterali estesa, ogni viaggio diventa più tranquillo, perché il bambino è protetto da ogni angolazione.

Ergonomico, comodo, che accompagna la crescita del tuo bambino dai 3 anni fino ai 12 anni, ovvero dai 100 ai 150cm, dai 15kg ai 50kg: acquista oggi il Cybex Solution G i-Fix a soli 169,95€ con le Offerte di Primavera Amazon.