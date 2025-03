Cuffie leggere, versatili e con ANC: JBL LIVE 460NC in offerta a metà prezzo, non lasciartele sfuggire

Le JBL LIVE 460NC sono cuffie wireless progettate per offrire un’esperienza d’ascolto immersiva, con un audio potente e una cancellazione adattiva del rumore efficace.

Grazie alla tecnologia JBL Signature Sound, garantiscono un suono bilanciato con bassi profondi e dettagli ben definiti, perfetti per musica, chiamate e contenuti multimediali. Con un design on-ear leggero e pieghevole, assicurano massimo comfort anche dopo ore di utilizzo. Disponibili su Amazon a 64,99€, rappresentano un’opportunità da non perdere per chi cerca qualità e prestazioni elevate a un prezzo accessibile.

JBL LIVE 460NC in offerta su Amazon: cuffie wireless con cancellazione adattiva del rumore a 64,99€

La cancellazione adattiva del rumore permette di eliminare i suoni ambientali, creando un isolamento efficace per concentrarsi sulla musica o sulle chiamate senza distrazioni. La modalità Smart Ambient offre un controllo intelligente dell’audio circostante, consentendo di rimanere consapevoli dell’ambiente senza dover togliere le cuffie. Questa funzione è particolarmente utile in situazioni come viaggi, spostamenti urbani o allenamenti all’aperto.

La connessione Bluetooth 5.0 garantisce una trasmissione stabile e senza interruzioni, riducendo i ritardi e migliorando la qualità audio. Il microfono integrato con tecnologia di riduzione del rumore assicura chiamate chiare anche in ambienti rumorosi. L’integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant permette di gestire musica, notifiche e impostazioni con semplici comandi vocali.

L’autonomia fino a 50 ore garantisce un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti. La ricarica rapida consente di ottenere fino a 4 ore di ascolto con soli 10 minuti di alimentazione. Il design ergonomico con archetto regolabile e padiglioni imbottiti assicura una vestibilità comoda, adattandosi perfettamente alla forma della testa senza creare pressione eccessiva.

Grazie all’offerta su Amazon a 64,99€, le JBL LIVE 460NC sono imperdibili. Questa è una scelta eccellente per chi cerca delle cuffie over-ear wireless con cancellazione del rumore, con un’autonomia degna di nota e un suono potente.