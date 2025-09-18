Con il ferro verticale Russell Hobbs stiri praticamente ovunque: basta pieghe e batteri e risparmi anche il 14%

Non serve più l’asse da stiro per avere capi puliti e ordinati: il ferro da stiro verticale Russell Hobbs ti permette di eliminare pieghe dai tuoi abiti ovunque tu sia, oltre che di igienizzarli grazie al potere del vapore. Oggi è possibile trovarlo su Amazon al prezzo di 59,97 euro, grazie a uno sconto del 14%.

Una soluzione per ogni esigenza

Pensato per chi desidera una stiratura senza difficoltà, questo ferro verticale offre una potenza di 1700W e si avvale della tecnologia One Temperature. Questo significa che non è necessario regolare manualmente la temperatura: il dispositivo riconosce e tratta in modo sicuro ogni tipo di tessuto, dal cotone più resistente alle fibre sintetiche o delicate. Si tratta di una caratteristica che semplifica notevolmente l’utilizzo quotidiano, riducendo il rischio di danneggiare i capi per una scelta di calore non adatta.

Un altro elemento distintivo è la rapidità di riscaldamento: il ferro è pronto all’uso in circa 60 secondi, permettendo di affrontare le pieghe dell’ultimo minuto senza lunghe attese. Il flusso di vapore continuo, pari a 20 g/min, si rivela efficace anche su tessuti più difficili, offrendo un risultato uniforme con un numero ridotto di passaggi. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nella scelta della piastra in ceramica, pensata per garantire uno scorrimento fluido e una distribuzione omogenea del calore.

Oltre alle prestazioni di stiratura, il ferro integra una funzione igienizzante: secondo test di laboratorio, il vapore ad alta temperatura contribuisce a eliminare fino al 99,9% dei batteri in un solo minuto. Il serbatoio dell’acqua da 150 ml consente di utilizzare il dispositivo per oltre 7 minuti senza doverlo ricaricare, una durata sufficiente per trattare più capi nell’immediatezza. Nella confezione sono inclusi accessori specifici, come una spazzola per tessuti delicati, un elemento imbottito utile per rifinire colletti e maniche, e una custodia termoresistente che permette di riporre il ferro anche quando è ancora caldo.

Il peso contenuto di 1,5 kg e le dimensioni compatte rendono il ferro da stiro verticale adatto sia a chi viaggia spesso sia a chi cerca una soluzione poco ingombrante per la propria abitazione. La possibilità di utilizzarlo sia su capi appesi sia su superfici più tradizionali (come un’asse da stiro) ne amplia, inoltre, le possibilità di impiego.

Il ferro da stiro verticale Russell Hobbs diventerà il tuo nuovo alleato, grazie alla sua combinazione unica di funzionalità avanzate e dimensioni ridotte: acquistalo ora con uno sconto del 14% su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.