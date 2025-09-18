Pulisci tutto, anche il vialetto di casa e il cortile, con l’idropulitrice di Lavor: sconto folle su Amazon

Nel segmento delle idropulitrici domestiche, la Lavor Galaxy 150 si fa notare per una combinazione di caratteristiche tecniche e praticità che la rendono una soluzione adatta a chi cerca uno strumento efficace per la pulizia degli spazi esterni. L’attuale proposta su Amazon a 159,90 euro (invece di 176,90 euro) rappresenta una delle offerte più interessanti per chi desidera un prodotto ben accessoriato senza rinunciare alla qualità costruttiva. La Lavor Galaxy 150 si distingue per una dotazione completa e una gestione intuitiva, che si traducono in una maggiore facilità d’uso nelle operazioni quotidiane.

Prestazioni e specifiche tecniche

Uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente la Galaxy 150 è la pressione massima di 150 bar, un valore che consente di affrontare anche le incrostazioni più ostinate su pavimentazioni, recinzioni o veicoli. Il motore da 2100 watt e la portata d’acqua di 450 litri/ora garantiscono una resa costante e affidabile, permettendo di lavorare su superfici ampie senza interruzioni frequenti. La presenza di una testata pompa in alluminio, abbinata a pistoni in acciaio, contribuisce a offrire una maggiore resistenza nel tempo, dettaglio che spesso fa la differenza nell’utilizzo domestico continuativo.

Dal punto di vista della praticità, la Galaxy 150 integra il sistema Automatic Stop System, che interrompe automaticamente il funzionamento quando la leva della pistola non viene premuta.

Un elemento che merita attenzione è la dotazione di accessori, che comprende una pistola con attacco rapido, una lancia regolabile, una testina turbo, una spazzola rotante, un diffusore per detergenti e l’accessorio lava patio. Quest’ultimo risulta particolarmente pratico per la pulizia di aree estese come terrazzi e vialetti, riducendo gli schizzi e velocizzando le operazioni. La possibilità di alternare rapidamente i diversi accessori, unita alla regolazione della pressione, consente di adattare l’idropulitrice a molteplici contesti d’uso, dalla manutenzione del giardino al lavaggio di biciclette o automobili.

La Galaxy 150 è dotata di certificazione UL e di protezione elettrica, con alimentazione tramite rete a 230V e 50Hz. Questo significa che il prodotto è sempre pronto all’uso, senza la necessità di batterie o tempi di ricarica. Il livello di rumorosità, pari a 79 dB, si colloca nella media per la categoria, risultando adeguato per un utilizzo domestico. Comprala a soli 159,90€ su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.