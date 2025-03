Con gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i connetti 2 dispositivi e hai 28h di audio

Di auricolari wireless ce ne sono davvero tanti in circolazione e quindi trovare quelli giusti per le proprie esigenze non è sempre la cosa più facile del mondo. Ecco perché abbiamo deciso di aiutarti segnalandoti questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello i magnifici HUAWEI FreeBuds 5i a soli 56 euro, invece che 99,99 euro.

Super sconto dunque del 44% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare ben 44 euro sul totale. Ma il costo conveniente non è l'unica cosa interessante di queste cuffiette Bluetooth che godono di tecnologie per permetterti di ascoltare un suono di qualità in qualsiasi ambiente e di fare chiamate senza disturbi.

HUAWEI FreeBuds 5i: a questa cifra sono da prendere subito

Gli auricolari wireless HUAWEI FreeBuds 5i hanno indubbiamente in questo momento uno dei migliori rapporti qualità prezzo ed ecco perché sono da prendere al volo. Godono della cancellazione attiva del rumore che potrai scegliere su 3 livelli diversi e garantiscono una riduzione fino a 42 dB per chiamate perfette.

Hanno un design compatto e leggero e sono disponibili in tre misure con i morbidi inserti in silicone che si adattano alle tue orecchie. Sono anche impermeabili con certificazione di grado IP54 per cui li potrai usare tranquillamente mentre fai attività sportive.

Godono di una connessione multipoint e ti permetteranno di collegare fino a due dispositivi contemporaneamente. Possiedono comandi touch e una super batteria in grado di durare per 28 ore con la custodia e 4 ore in appena 15 minuti di ricarica.

Che stai aspettando dunque? L'offerta non può durare in eterno. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi HUAWEI FreeBuds 5i a soli 56 euro, invece che 99,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime.