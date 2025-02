Compatto, ambidestro e affidabile: il mouse wireless Logitech M185 migliora la tua produttività, SCONTO XL

Logitech è un'azienda leader nella produzione di dispositivi e accessori informatici, garanzia di qualità, affidabilità e durabilità. Su Amazon, oggi, viene messo in offerta il suo piccolo e potente mouse ad alta precisione (M185) con uno sconto del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di soli 12,99€. Acquistalo ora su Amazon in promozione!

Mouse Logitech: maxi promo attiva sull'M185

Questo mouse targato Logitech è molto compatto: con un comodo design sagomato, il mouse wireless ambidestro è utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra e può offrire più comfort di un normale touchpad di un portatile. Dispone, inoltre, di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività.

Perfetto, dunque, per un utilizzo prolungato in qualsiasi circostanza. Funziona serenamente con PC Windows, Mac o laptop; qualsiasi tipo di computer possiedi oggi o comprerai domani, il mouse sarà compatibile, basterà infatti collegare il piccolo ricevitore USB nano e potrai iniziare a lavorare in pochi secondi.

Secondo un recente studio, gli utenti di laptop che hanno scelto M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi. Questo anche perché le dimensioni fanno sì che il mouse si adatti a qualsiasi mano e, inoltre, il design sobrio lo rende perfetto non solo per un uso domestico ma anche per essere portato in un ufficio e in un ambiente lavorativo.

Si adatta, inoltre, anche a qualsiasi tipologia di tappetino. Infine, M185 è stato realizzato con plastica riciclata certificata post-consumer, quindi una particolare attenzione all'ambiente è stata applicata in fase di produzione. Con le spese di spedizione pari a 0, risulta essere un'offerta davvero super interessante.

