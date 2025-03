Cassa portatile bluetooth in super occasione con il coupon Amazon

La cassa portatile bluetooth Tribit StormBox, protagonista oggi di una fantastica offerta su Amazon, è la soluzione ideale per ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento, sia che ti trovi in giro, sia in casa, sia per una festa all'aperto con amici. Applicando il coupon sconto che trovi nella pagina prodotto puoi pagarla soltanto 55,99 euro invece di 79,99, con spedizione Prime immediata. Ti suggeriamo di sbrigarti perché sta già andando a ruba.

Cassa bluetooth portatile Tribit in offerta: è anche impermeabile

Con la Tribit StormBox Flow avrai dunque la cassa bluetooth perfetta per portare la tua musica preferita sempre con te, senza compromessi su potenza e qualità del suono. Grazie alla tecnologia XBass brevettata potrai infatti premere un apposito pulsante per attivare bassi più profondi e ritmati, con l'intensità che aumenta di 9 dB senza perdere definizione nelle frequenze alte e medie. Il risultato finale sarà un suono ricco e vibrante ideale per qualsiasi genere di musica.

La cassa si alimenta tramite una batteria che garantisce fino a 30 ore di autonomia, senza darti il pensiero di ricaricarla di continuo e perfetta dunque per accompagnarti ovunque. Con l'XBass attivato, di cui ti abbiamo parlato nel paragrafo precedente, l'autonomia è comunque importante e "scende" ad un massimo di 24 ore. La ricarica avviene comunque tramite la porta USB-C integrata e si completa in sole 4 ore.

Una soluzione perfetta per lunghe giornate all’aperto, viaggi, feste o semplicemente per un po’ di musica in sottofondo mentre lavori o ti rilassi, con la modalità TWS puoi persino abbinarne due per creare un vero effetto stereo, mentre l'apposita modalità Party è ideale per raddoppiare il volume per un'esperienza ancora più immersiva.

Approfitta di questa fantastica opportunità: applica il coupon sconto che trovi nella pagina prodotto e acquista la cassa bluetooth Tribit StormBox Flow a soli 55,99 euro invece di 79,99.