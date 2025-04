Casa smart e consumi sempre sotto controllo: quattro prese Wi-Fi ad un ottimo prezzo

Da diversi anni ormai, la presa smart è considerata un accessorio indispensabile per chi vuole rendere la propria casa più intelligente ed efficiente. Se ne devi acquistare più di una, non farti sfuggire il bundle di meross con quattro prese Wi-Fi compatibili con HomeKit di Apple, Alexa e Google Home. Controllabili da remoto e utili anche per il monitoraggio energetico, le quattro prese oggi costano solo 45,04€ su Amazon grazie allo sconto del 15%. Si tratta però di una offerta a tempo, quindi meglio sbrigarsi!

Gestisci i tuoi dispositivi smart anche quando sei fuori casa e con comandi vocali

Parlando al singolare, dato che sono tutte uguali tra loro, la presa meross è una soluzione eccellente soprattutto per chi vuole monitorare il consumo energetico dei dispositivi collegati. Tramite l'app gratuita Meross, si può tenere sotto controllo quanta elettricità sta utilizzando un determinato elettrodomestico e persino stimare il costo della bolletta, semplicemente inserendo il prezzo per kWh. E per chi possiede pannelli solari fotovoltaici, si può anche misurare l'energia prodotta, ottenendo un quadro chiaro e preciso sia della produzione che del consumo.

Ma questo accessorio non è smart "solo" per quanto appena descritto. Grazie alla compatibilità con Apple HomeKit, Alexa e Google Home, la presa è controllabile con semplici comandi vocali. In pratica, è possibile spegnere una lampada, accendere una macchina del caffè o gestire qualsiasi altro dispositivo senza nemmeno alzarsi dal divano: basta chiedere a Siri, Alexa o Google Assistant. Anche in questo caso entra in gioco l'app Meross, che permette di gestire da remoto tutte le prese compatibili (non solo quelle del bundle) anche quando si è fuori casa, senza la necessità di un hub aggiuntivo.

Tra le altre funzionalità supportate, c'è la possibilità di impostare orari di accensione e spegnimento. Ad esempio, si può programmare in modo che tutte le luci si spengano automaticamente quando sorge il sole, evitando sprechi inutili. Altro esempio? Si può programmare l'accensione della macchina del caffè allo stesso orario della sveglia, per iniziare la giornata con il piede giusto. Anche in questo caso, il vantaggio è doppio: praticità e risparmio di energia e denaro.

Come anticipato, il bundle protagonista di questa offerta a tempo di Amazon include quattro prese smart. Un buon inizio per rendere la propria casa intelligente, e con una spesa contenuta (solo 45€).