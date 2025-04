Candy Rapido, la lavastoviglie smart da incasso, oggi la paghi POCHISSIMO con gli sconti di Amazon

Candy Rapido' CI 5C6F1A è una lavastoviglie da incasso da 60 cm, progettata per gestire fino a 15 coperti, con 8 programmi di lavaggio, connessione Wi-Fi + BLE, motore inverter e funzione Smart Door per l’apertura automatica a fine ciclo. Pensa che si trova in super sconto su Amazon a 349,00€, con IVA e spese di spedizione comprese, in offerta a tempo limitato con sconto del 5%.

Candy Rapido' CI 5C6F1A: lavastoviglie da incasso con 15 coperti, 8 programmi e connettività smart

L’ampia capacità la rende ideale per famiglie numerose o per chi cucina spesso, permettendo di lavare più stoviglie in un unico ciclo. Il motore inverter garantisce un funzionamento più silenzioso ed efficiente, ottimizzando i consumi e migliorando la durata del prodotto.

Ci sono 8 programmi disponibili che includono cicli rapidi, eco, intensivi e specifici per cristalli o stoviglie molto sporche. La partenza ritardata fino a 24 ore consente di programmare il lavaggio nelle fasce orarie più convenienti.

La connettività Wi-Fi + Bluetooth Low Energy consente di gestire e monitorare la lavastoviglie tramite l’app hOn, disponibile per Android e iOS. Tramite app è possibile avviare cicli da remoto, ricevere notifiche, suggerimenti di manutenzione e controllare i consumi.

La tecnologia Smart Door apre automaticamente lo sportello alla fine del lavaggio, favorendo un’asciugatura naturale e riducendo il consumo energetico. Il display integrato è intuitivo e consente di selezionare rapidamente programma e funzioni aggiuntive.

Il design è pensato per essere incastrata dentro uno dei tanti mobili da cucina; vanta infatti le misure standard (59,7 x 55,5 x 81,8 cm) ed ha anche una finitura bianca che si adatta facilmente a qualsiasi cucina moderna. La classe di efficienza energetica C offre un buon compromesso tra prestazioni e risparmio.

In definitiva, Candy Rapido' CI 5C6F1A è una lavastoviglie smart, silenziosa e capiente, perfetta per chi cerca funzionalità avanzate, controllo da app e lavaggi efficienti. Con 15 coperti, 8 programmi, motore inverter e Smart Door, offre prestazioni elevate in formato da incasso. Il prezzo di 349,00€, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 5%, è valido su Amazon in offerta a tempo limitato.