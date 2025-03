Blink Mini Pan-Tilt: -40% per la videocamera Wi-Fi su Amazon

Blink Mini Pan-Tilt è la soluzione giusta per la sicurezza domestica: si tratta di una pratica videocamera Wi-Fi da utilizzare all'interno di casa che, rispetto ai tradizionali modelli di questa categoria, aggiunge la possibilità di sfruttare una visuale a 360° della stanza grazie al comodo sistema di rotazione. L'utente può, quindi, monitorare da remoto la casa, gestendo l'angolazione del sensore direttamente dallo smartphone, dal tablet (tramite le app Blink) o anche tramite Alexa.

Sfruttando l'offerta in corso su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è ora possibile acquistare la Blink Mini Pan-Tilt al prezzo scontato di 23,99 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per il modello, disponibile sia in versione bianca che in versione nera. Entrambe le varianti sono vendute da Amazon e disponibili anche con consegna in un giorno. Per accedere subito alla promo, valida per un breve periodo di tempo, basta premere sul box qui sotto.

Blink Mini Pan-Tilt: nuovo minimo su Amazon

La Blink Mini Pan-Tilt è la soluzione giusta per chi ha bisogno di una videocamera Wi-Fi in grado di offrire una panoramica completa della stanza in cui viene installata, grazie alla possibilità di sfruttare la vista a 360 gradi. Con la combinazione al Sync Module 2 e a un supporto di memoria (basta una chiavetta USB) è possibile salvare le registrazioni in locale. In alternativa, è sempre possibile optare per il salvataggio in cloud. Tra le caratteristiche troviamo l'audio bidirezionale, la visione notturna e il rilevamento del movimento.

Con l'offerta flash in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Blink Mini Pan-Tilt al prezzo più basso di sempre. La promo, parte delle Offerte di Primavera di Amazon, consente l'acquisto al prezzo scontato di 23,99 euro, con un taglio del 40% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. La videocamera è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile in due colorazioni, bianco e nero.