Automatizza la tua casa con un tocco: presa smart Tapo P105, il prezzo crolla su Amazon

Tapo P105 è una presa smart WiFi compatta e intelligente, perfetta per automatizzare gli elettrodomestici di casa. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home, puoi controllare i dispositivi con la voce o tramite l’app proprietaria, anche quando sei fuori casa.

Oggi su Amazon la puoi acquistare per soli 9,99€, con il 9% di sconto, un’offerta lampo ideale per rendere la tua casa più connessa e funzionale.

Tapo P105: la presa smart WiFi in offerta su Amazon a soli 9,99€

Con l’app Tapo, disponibile per iOS e Android, puoi accendere e spegnere gli elettrodomestici a distanza, impostare programmazioni giornaliere e monitorare lo stato della presa in tempo reale.

Puoi, ad esempio:

Accendere il riscaldamento o la macchinetta del caffè prima di rientrare a casa;

Spegnere le luci o altri dispositivi dimenticati accesi;

Gestire le prese di più stanze da un’unica app.

La presa smart Tapo P105 è perfettamente compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Basta dire: "Alexa, spegni la lampada" o "Hey Google, accendi il ventilatore". e il dispositivo si attiverà immediatamente, senza bisogno di aprire l’app. Grazie alla funzione timer e alla programmazione intelligente, puoi impostare orari automatici per accendere e spegnere i dispositivi. Puoi spegnere il WiFi di notte per ridurre i consumi, accendere la lampada in salotto all’ora del tramonto, gestire la ricarica dello smartphone per non sovraccaricare la batteria.

In definitiva, Tapo P105 è una delle prese smart più compatte sul mercato, perfetta per prese multiple e spazi ristretti; è dotata di protezione da sovraccarico, garantendo sicurezza per te e per i tuoi elettrodomestici. Oggi è in offerta lampo su Amazon a soli 9,99€, con il 9% di sconto, ma la promozione è a tempo limitato. L’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto; approfittane adesso, è un’offerta da non lasciarsi sfuggire.