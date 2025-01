Aspirapolvere Proscenic: lava e aspira, coupon sconto su Amazon

Proscenic è un'azienda molto attiva nella produzione di dispositivi elettrici e per l'elettronica di consumo domestica e oggi, su Amazon, il suo aspirapolvere senza fili con diverse funzioni integrate, viene messo in offerta grazie alla disponibilità di un coupon da 30€ che fa calare il prezzo fino a 179€.

Aspirapolvere Proscenic: disponibile un ottimo coupon direttamente su Amazon

Questo aspirapolvere Proscenic è un dispositivo 3 in 1 con funzioni d'aspirazione, di lavaggio e di mocio. Grazie alla costante rotazione da più di 500 giri al minuto riesce a rimuovere delle macchie molto difficili. Presenti, inoltre, tre modalità: modalità smart per una pulizia regolare, modalità max per le macchie più resistenti e infine la modalità suction per i liquidi.

La batteria da 600mAh offre un'autonomia costante di 30 minuti d'utilizzo continuato. Si tratta, inoltre, di un dispositivo auto-pulente che garantisce la mancanza di cattivi odori.

Presente, inoltre, uno schermo a LED che vi tiene aggiornati sulla durata della batteria, sulla modalità di pulizia utilizzata e vari avvisi sulla manutenzione di cui necessita la scopa elettrica. Si tratta di un dispositivo molto facile da utilizzare e molto intuitivo.

E dunque, se siete alla ricerca di un aspirapolvere con più modalità, che vi garantisca un'aspirazione continua e ampia oltre che un lavaggio costante per delle zone molto grandi e che presenti delle funzionalità smart oltre che una stazione di ricarica ed una tecnologia auto-pulente, non potete non prendere in considerazione questo aspirapolvere targato Proscenic.

