Archivia i tuoi dati in tutta sicurezza con l’SSD esterno di Samsung da 1 TB

L’SSD esterno portatile Samsung T7 da 1TB, un dispositivo compatto e performante progettato per offrire velocità di trasferimento elevate e sicurezza dei dati, è ora in super sconto su Amazon al prezzo di 89,99 euro, grazie a un 44% di risparmio sul valore di listino.

Ideale per il lavoro, per lo studio o semplicemente per archiviazione personale, questo accessorio rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate in un formato tascabile.

SSD esterno portatile di Samsung: il best buy del giorno

Dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 2, il Samsung T7 offre velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, permettendoti di spostare file di grandi dimensioni in pochi secondi. È perfetto per backup rapidi, editing di video o trasferimento di progetti complessi. Con 1TB di spazio, potrai archiviare in sicurezza una vasta quantità di dati, tra cui foto, video, documenti e applicazioni.

È ideale per professionisti creativi, studenti e chiunque necessiti di spazio extra per file importanti. È progettato per essere ultracompatto e leggero, con un peso di soli 58 grammi. Il suo corpo in metallo non solo lo rende elegante, ma anche resistente a urti e cadute da un’altezza fino a 2 metri, proteggendo i tuoi dati anche in movimento.

Questo SSD include funzionalità di crittografia AES a 256 bit, così potrai beneficiare di una protezione avanzata per i tuoi file sensibili. Puoi impostare una password tramite il software Samsung, disponibile sia per Windows che per macOS. Grazie alla connessione Tipo-C e ai cavi inclusi (USB-C a USB-C e USB-C a USB-A), il T7 è compatibile con una vasta gamma di device, tra cui laptop, desktop, console di gioco e smartphone.

A differenza dei tradizionali dischi rigidi, il Samsung T7 non ha parti mobili, pertanto risulterà sempre silenzioso, più resistente e meno soggetto a surriscaldamento, ideale per un utilizzo intensivo e continuo. Con un prezzo ridotto a 89,99 euro, grazie a uno sconto del 44%, il Samsung T7 offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime.