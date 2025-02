Ansia da inchiostro, addio: la Stampante HP Envy 6010e ha il servizio Instant Ink che ti cambia la vita

La tua stampante non risponde più ai comandi, l'inchiostro non funziona e hai cavi ovunque? Liberati da tutto ciò con la Stampante HP Envy 6010e, che per soli 84,90€ risolve tutti i tuoi problemi in un solo colpo.

Una stampante multifunzione smart, intuitiva e senza pensieri: Hp Envy 6010e non è solo una stampante, ma è un prodotto multifunzione 3 in 1 che ti permette di stampare, scansionare e fotocopiare con un unico dispositivo. Perfetta sia per chi lavora da casa che per chi ha bisogno di una stampante affidabile per documenti, foto e appunti. Grazie al Wi-Fi integrato, puoi stampare direttamente da smartphone, tablet o PC senza dover usare scomodi cavi.

AirPrint e Wi-Fi: stampa da qualsiasi dispositivo in pochi secondi

Questa stampante è compatibile con Apple AirPrint, il che significa che puoi stampare direttamente dal tuo iPhone o iPad senza installare driver o software aggiuntivi. Ma non solo! Grazie al Wi-Fi dual-band, la connessione è sempre stabile e puoi stampare in pochi secondi anche da PC, laptop e dispositivi Android.

Quante volte hai dovuto correre a comprare cartucce d’inchiostro all’ultimo minuto? Con HP ENVY 6010e questo problema non esiste più! Grazie al servizio HP Instant Ink, la stampante monitora il livello dell’inchiostro e ordina automaticamente le cartucce quando stanno per esaurirsi. Il tutto a un costo fisso mensile che ti permette di risparmiare fino al 70% sull’inchiostro!

Non importa se devi stampare un documento importante o una foto ricordo: la HP ENVY 6010e garantisce sempre una qualità di stampa eccezionale. I colori sono brillanti, il testo è nitido e il tutto avviene in tempi rapidissimi.

Con HP ENVY 6010e, la stampa diventa più semplice e intelligente che mai, e oggi la paghi solo 84,90€. Non perdere tempo con stampanti obsolete e passa a un’esperienza di stampa moderna ed efficiente!