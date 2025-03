Addio detergenti: con la Pistola a Vapore Ariete, pulire è un gioco da ragazzi e costa meno

Hai presente quelle pulizie in cui ti servirebbe qualcosa di forte… ma senza usare prodotti chimici ovunque? Ariete 4137 - Vaporì Jet è la tua nuova arma segreta: per soli 28,99€ hai una pistola a vapore compatta, multifunzione, pronta in 3 minuti per eliminare germi, grasso e sporco da ogni angolo della casa.

Tutto usando solo acqua. Sì, hai letto bene: niente detersivi, solo vapore ad alta pressione.

Vapore pronto in 3 minuti: pulizie immediate e sempre risolutive in ogni angolo

Se sei del team “pulizie rapide ma fatte bene”, ti innamorerai di questo dettaglio: basta accenderla e in 3 minuti è già pronta all’azione. Perfetta per i giri di pulizia express, per igienizzare il bagno o dare una rinfrescata ai cuscini del divano, ai fornelli, ai vetri e persino alle fughe delle piastrelle. Nella confezione trovi un kit di accessori super utile, con beccucci, spazzoline e prolunghe per raggiungere ogni punto critico.

Una vera tuttofare del pulito, in formato compatto! Con una pressione di 3,5 bar, la Vaporì Jet sprigiona un getto di vapore caldo perfetto per igienizzare e sciogliere lo sporco anche nei punti più tosti. E la cosa bella? Tutto questo senza detersivi aggressivi: solo acqua del rubinetto e un po’ di pazienza.

Un modo ecologico, sicuro ed efficace per dire addio ai germi. Leggera, compatta e con un design ergonomico, la impugni come una pistola (e ti senti tipo supereroe del pulito). La metti in un armadietto, la riprendi quando serve, e voilà: una casa pulita senza fatica. Hai un’amica maniaca delle pulizie? Ariete Vaporì Jet è il regalo geniale che unisce utilità, design e sostenibilità.

Per una casa splendente, acquista questo vaporetto Ariete tutto fare spendendo solamente 28,99€ su Amazon.