Addio allergie con il purificatore d'aria LEVOIT: sfrutta ora lo sconto di Amazon

Se soffri di allergie (o se ne soffre un membro della tua famiglia), sai bene quanto la primavera sia una vera e propria tortura.

Polline, polvere e peli di animali che si accumulano in casa possono creare un ambiente malsano, a prescindere da quanto tu possa pulire la tua abitazione. Eppure, esiste una potenziale soluzione a questa condizione di disagio.

Un purificatore d'aria può infatti filtrare polvere e allergeni vari, ricreando un'atmosfera pulita e pienamente respirabile. Al giorno d'oggi, online e non, puoi acquistare una quantità enorme di prodotti che rientrano in questa categoria.

Pochi di essi sono però in grado di competere con il purificatore d'aria LEVOIT. Stiamo parlando del prodotto più venduto su Amazon in questa nicchia di mercato e che, solo per poche ore, è disponibile a un prezzo a dir poco speciale.

Grazie allo sconto esclusivo del 15%, potrai far tuo questo purificatore d'aria smart per appena 135,99€ invece dei 159,99€ di listino.

Purificatore d'aria LEVOIT: una svolta se hai delle persone allergiche in casa

Se cerchi un purificatore d'aria che combini tecnologia avanzata e facilità d’uso, LEVOIT è la soluzione ideale per le tue esigenze.

Questo dispositivo, progettato per offrirti un’aria più pulita e sana, può vantare un sistema di filtri HEPA a tre strati ad alta efficienza, che rimuove fino al 99,97% di polvere, polline, peli di animali, odori, spore di muffe e fumo, catturando particelle fino a 0,3 micron. Ciò si traduce in un ambiente con aria sana, ideale per chiunque soffra di allergie.

Con una capacità di purificazione di 240 m³/h, questo strumento avanzato può agire senza difficoltà in una stanza fino a 50 m², garantendo risultati rapidi ed efficaci. Di fatto, una soluzione ideale per la tua camera o per un'altra stanza in cui passi più ore durante la giornata. Altro punto in favore del prodotto di LEVOIT è la tecnologia VortexAir che, abbinata a una presa d’aria a 360°, permette di purificare l'ambiente con tempistiche ristrette.

Il sensore laser AirSight Plus monitora in tempo reale la qualità dell’aria, visualizzata tramite quattro anelli luminosi colorati. In modalità automatica, regola la velocità del ventilatore in base ai dati rilevati, rendendo l’uso del purificatore a dir poco semplice.

Tieni presente che puoi controllare il dispositivo tramite l’app VeSync, disponibile anche in italiano. Ciò significa che, tramite il tuo smartphone, puoi gestire aspetti come accensione, controllo della qualità dell'aria, timer (da 1 a 24 ore) e stato del filtro.

E i consumi? Con appena 0,023 kWh a pieno regime e un'opzione eco-friendly, il purificatore d'aria LEVOIT può essere considerato un modello a basso consumo energetico.

Tutte queste caratteristiche, abbinate allo sconto del 15% e dunque al prezzo di soli 135,99€, rendono questo prodotto assolutamente immancabile se hai una o più persone allergiche nella tua casa. Acquistalo ora in promozione su Amazon.