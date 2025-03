7 funzioni in 1: dalla griglia alla cottura lenta, il multicooker che fa tutto in SUPER OFFERTA

Un multicooker è un elettrodomestico che ti supporta completamente nella preparazione dei tuoi pranzi e delle tue cene. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 28% sul multicooker Ninja dalle 7 funzioni in 1, capace di sostituire il lavoro di molti elettrodomestici in casa: il prezzo finale, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera è di 179,99€. Non perdere questa occasione!

Multicooker: 7 in 1, ecco tutte le caratteristiche di questo elettrodomestico

Il Multicooker Ninja 7 in 1 è l'alleato perfetto in cucina per chi desidera versatilità e velocità nella preparazione dei pasti. Grazie alle sue sette funzioni di cottura, puoi cucinare in modo pratico e gustoso: cottura a pressione, frittura ad aria, cottura lenta, cottura a vapore, forno/arrosto, rosolatura e griglia.

La funzione di cottura a pressione permette di ridurre i tempi di preparazione fino al 70% rispetto ai metodi tradizionali come la cottura lenta o la brasatura. Questo significa meno attesa e più tempo da dedicare ad altro.

Con la tecnologia TenderCrisp, puoi ottenere piatti perfettamente cotti all’interno e irresistibilmente croccanti all’esterno. Basta passare dal coperchio per la cottura a pressione a quello per la croccantezza e il risultato sarà eccezionale.

Grazie alla sua capienza di 6 litri, puoi preparare fino a 4 porzioni per la tua famiglia o i tuoi ospiti. È ideale per cucinare un pollo intero da 2 kg, garantendo risultati succulenti e ben dorati. Con il Multicooker Ninja 7 in 1, le possibilità in cucina sono infinite: dai primi piatti ai secondi, dai contorni agli snack, fino ai dolci fatti in casa.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 28% sul multicooker Ninja dalle 7 funzioni in 1: il prezzo finale, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera è di 179,99€.