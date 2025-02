2 al prezzo di 1: telecamere di sicurezza TAPO C410 con doppio sconto, per interni ed esterni

La sicurezza in casa (e anche fuori) non è mai troppa: oggi puoi incrementarla con 2 telecamere Tapo C410, la soluzione perfetta a soli 74,99€ grazie al 29% di sconto e ad un ulteriore coupon con ribasso di 10€ da applicare in pagina su Amazon.

Potrebbe persino essere un regalo di San Valentino particolare, perché se le ordini oggi puoi riceverle in meno di 24h a casa tua.

Facilissima installazione senza fili e qualità dell'immagine superiore

Una delle caratteristiche più apprezzate della Tapo C410 è il suo design senza fili. Grazie alla batteria integrata, non dovrai preoccuparti di far passare cavi o trovare prese di corrente nelle vicinanze. L'installazione è davvero intuitiva: basta fissarla al muro con il supporto incluso e connetterla alla rete Wi-Fi tramite l'app dedicata.

Con una risoluzione 2K da 3MP, la Tapo C410 offre immagini nitide e dettagliate, permettendoti di distinguere chiaramente volti e oggetti anche a distanza. Ma la vera chicca è la visione notturna a colori, che consente di avere immagini ben illuminate anche in condizioni di scarsa luminosità. Questo significa che potrai monitorare il tuo giardino, il garage o l’ingresso di casa anche di notte senza perdere dettagli importanti.

Un altro punto di forza di questa telecamera è la durata della batteria: fino a 180 giorni con una sola carica. Questo la rende ideale per chi non vuole ricaricare frequentemente il dispositivo. Inoltre, la certificazione IP65 garantisce resistenza a pioggia, polvere e temperature estreme, quindi puoi installarla all’esterno senza problemi.

La Tapo C410 non si limita a registrare, ma rileva i movimenti e invia notifiche direttamente sullo smartphone. Se desideri un ulteriore livello di protezione, puoi attivare la sirena d’allarme integrata per scoraggiare eventuali intrusi.

