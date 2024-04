Seconda Categoria Entra nel vivo la corsa promozione. La capolista Montignoso incrocia il San Prospero. Promette spettacolo e scintille il derby Villafranchese-Filattierese

Qualcuno storcerà il naso, ma nel caso del Montignoso (59 punti) è logico legare il proprio destino a una partita, al di là delle tre restanti occasioni e dei possibili colpi di scena. Dalla partita con il San Prospero Navacchio, può venire lo slancio definitivo per proseguire verso la conquista della Prima Categoria o un brutto risveglio a una realtà diversa da quella attuale che vede la squadra di mister Alberti ricoprire il ruolo da protagonista. Nella seconda ipotesi, invece, oltre al contraccolpo psicologico, c’è il probabile danno aritmetico in classifica, perché la Fivizzanese (58) che insegue i rossoblù, si cala in terra versiliese contro lo Sporting Camaiore e in caso di successo conquisterebbe la prima posizione in classifica.

Quattro partite da giocare, dodici punti in ballo, insomma c’è né per tutti i gusti. Il Montignoso al momento si trova sul tetto più alto della classifica di Seconda. Oggi è chiamato al massimo della produzione per allungare la striscia di risultati positivi. Una bagarre in piena regola. La regina del campionato nel pomeriggio lotterà per i tre punti, questo è un dato assicurato, la medicea anche, ma preferisce mantenere un basso profilo.

È arrivato il momento della verità, il Montignoso lo affronta con comprensibile batticuore. La Fivizzanese, come qualcuno va dicendo, non può programmare una domenica di ordinaria amministrazione, perché lo Sporting si annuncia in chiara fase lievitativa e poi porta dentro il coraggio, la spregiudicatezza di chi non rischia nulla e ha la voglia di mettere a segno l’impresa della “ventisettesima“ giornata che prede piede alle 15,30.

La dodicesima di ritorno si apre con il derbissimo in programma alle 15,30 al “Bottero“ che mette a confronto Villafranchese (42 punti) e Filattierese (49). "Qualcosa di buono l’abbiamo fatto. Ma la strada da percorrere verso la conquista dei play off è ancora lunga e in salita". Così si è espresso il decano degli allenatori e pietra angolare Luigi Della Zoppa alla vigilia del match in casa dei gialloneri.

Sarà una contesa giocata sull’agonismo? "Mi auguro di no – afferma il tecnico delle vespe Conti –. Sono fiducioso perché e spero che la tecnica di cui dispone la nostra squadra faccia la differenza contro una Filattierese in ottima salute e con un attacco importante che va assolutamente arginato. Oggi, non possiamo concederci distrazioni. Dobbiamo vincere e dedicare questa vittoria al nostro capo ultras Zerbino Cavalli che ha fatto la storia del calcio giallonero".

Viaggiano San Vitale, Carrarese Giovani e Atletico Carrara impegnate rispettivamente contro Ospedalieri, Pontasserchio Monzone. Il Ricortola contro il Massarosa ha l’occasione per sfruttare al massimo il turno interno.