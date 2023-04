Prova decisiva per il Romagnano Il Serricciolo a Forte dei Marmi

Il Romagnano, oggi alle 15.30 sul “Raffi“, sarà chiamato alla vittoria contro il buon Atletico Lucca per cercare di giocarsi il tutto e per tutto nel 27° turno del campionato di Prima Categoria e poi tentare lo sprint finale nelle restanti tre giornate. Dopo il successo di mercoledì scorso del Viareggio contro la Folgor Marlia la strada dei ragazzi di Incerti si è sicuramente complicata. Gli amaranto sanno che non potranno permettersi passi falsi se vorranno continuare ad alimentare la speranza, seppur piccola, di concludere la stagione in vetta alla classifica.

Un traguardo non facile, visto che il primato è distante 5 punti e le gare da disputare sono ormai risicate. Difficile credere che le zebre, oggi impegnate sul campo del Tirrenia, possano entrare in una crisi tale da mettere a rischio la promozione. Nella stessa giornata il Serricciolo sarà ospite del Forte dei Marmi, reduce da due vittorie consecutive. "Sarà come al solito una partita difficile - afferma il dirigente dei gialloblù Gilli - dove l’importante sarà fare punti per smuovere la classifica che ci vede invischiati in zona play-out. Domenica scorsa abbiamo ottenuto in extremis un punto importantissimo e meritato contro il S. Giuliano. Oggi sarà fondamentale avere l’approccio giusto alla gara perché sappiamo di dover affrontare una squadra in salute che ha superato brillantemente un inizio complicato e che è particolarmente pericolosa proprio sul proprio campo, vantando giocatori importanti per la categoria. Saranno nuovamente disponibili Scarpa e Francini".

Ilaria Gallione