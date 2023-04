Pontremolese asfalta San Filippo Tre reti che non prevedono repliche

JUNIORES PONTREMOLESE

3

SAN FILIPPO

0

PONTREMOLESE: Razzoli, Gargiulo (83’ Antolini), Arrighi, Buccella, Agolli, Giovannoni (79’ Santoni), Ferrari (83’ Bortolasi), Barbasini (79’ Confetti), Carpentieri, Carli, Tavaroni (76’ Lamnaquar). All.: Tanzi.

SAN FILIPPO: Pisani, Ferrante (46’ Pessotto), Ghimenti, Martini, Genovali Del Debbio, Scatena, Barsotti, Guerrini, Gennazzani (46’ Bianchi Sergio), Iavazzo, Bianchi Nicolò. All.: Belmonte.

Arbitro: Bragazzi di Carrara. Marcatori: 45’+2’ Arrighi, 59’ Carli, 81’ Santoni.

PONTREMOLI – Partita che sulla carta poteva essere importante solo se si verificavano in concomitanza altri risultati favorevoli alla Pontremolese nell’occasione vincente sul san Filippo. Un dato che non si è verificata e pertanto le possibilità di rimanere nel campionato regionale per gli azzurrini si sono ridotte al lumicino. Per quanto concerne l’incontro tutto è andato come previsto anche se il risultato poteva essere molto più rotondo viste le numerose occasioni create ma non concretizzate da Buccella e soci. Nei minuti di recupero del primo tempo la Pontremolese direttamente su calcio di punizione battuto da Arrighi sbloccava il risultato. Ripresa con i padroni di casa sempre all’attacco creano azioni-gol ma solo due trovavano la via della rete. La prima con Carli che si liberava in dribbling di tre avversari e poi concludeva dal limite con un fendente a fil di palo. L’altra veniva realizzata da Santoni (2006) che finalizzava una bella discesa sulla destra di Ferrari. Domani ultimo fuori porta della stagione dei lunigianesi protagonisti sul campo del Prato 2000.

ebal