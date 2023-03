Massimo Binelli si conferma “vincente“ ad Ancona Stabilito il record italiano nella staffetta 4x200

Un oro nella staffetta 4x200, con tanto di record italiano di categoria, un argento nella classifica a squadre e un bronzo individuale nei 400 metri. È questo il bilancio del velocista carrarese Massimo Binelli, reduce dalla partecipazione al 39° Campionato Italiano Indoor Master di Atletica Leggera.

Al Palaindoor di Ancona ci sono stati in totale oltre 3000 atleti in gara in rappresentanza di ben 368 società. La staffetta della Virtus Castenedolo, società bresciana di cui Binelli è portacolori, formata da Diego Franzoni in prima frazione, lo stesso Binelli in seconda, Ettore Ruggeri in terza e Claudio Fausti in quarta, ha migliorato il primato italiano di categoria che resisteva da 4 anni di 23 centesimi, abbassandolo da 1’42“27 a 1’42“04 (media di 25“51 secondi a frazione). Nei 400 metri, invece, Binelli, terzo classificato su 20 concorrenti, si è definito “primo tra gli umani“ perché il vincitore, nonché compagno di squadra e di staffetta, Claudio Fausti, è il detentore del primato europeo di categoria mentre Francesco D’Agostino, secondo classificato nella gara degli 800 metri, ha battuto il primato mondiale che già gli apparteneva.

Massimo Binelli ha un passato sportivo ad altissimo livello (ex “azzurro“ della nazionale italiana di Pesistica, gruppo sportivo della Polizia di Stato “Fiamme Oro“, detentore di ben 11 primati italiani in diverse categorie di età e di peso) ed è tuttora un agonista in piena attività, seppure in uno sport diverso. Nell’atletica leggera, in particolare nella velocità in pista, sta ottenendo risultati di livello internazionale e il palmares si arricchisce anno dopo anno. Binelli svolge la professione di mental coach ed è l’autore del bestseller “Atleta Vincente. Strategie e tecniche per diventare campioni nello sport e nella vita“, pubblicato da Hoepli nel 2017, e di “Pillole di Coaching“, pubblicato da EB Editore a novembre dello scorso anno.